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رياضة

يورو 2024، موعد نهائي كأس أوروبا بين إنجلترا وإسبانيا

إسبانيا وإنجلترا،
إسبانيا وإنجلترا، فيتو

يورو 2024، يخوض منتخب إسبانيا مواجهة قوية أمام منتخب إنجلترا في نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

ومن المقرر أن تقام مباراة إسبانيا وإنجلترا الأحد المقبل، وتنطلق صافرتها في الـ9 مساء بتوقيت القاهرة.

وحسم منتخب إنجلترا بطاقة التأهل لنهائي كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”، بعد الفوز على منتخب هولندا بنتيجة (2-1) في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب "سيجنال إيدونا بارك" ضمن الدور قبل النهائي.

إسبانيا وإنجلترا، فيتو

وسجل تشافي سيمونز الهدف الأول لمنتخب هولندا في شباك إنجلترا في الدقيقة 7 عن طريق تصويبة صاروخية، فيما تعادل هاري كين للإنجليز في الدقيقة 18 عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يسجل أولى واتكينز الهدف الثاني في الدقيقة 90.

وكان منتخب إسبانيا قد تأهل إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية بعد الفوز على منتخب فرنسا بهدفين مقابل هدف في الدور قبل النهائي.

 

تشكيل إنجلترا أمام هولندا 

وجاء تشكيل إنجلترا أمام هولندا كالتالي:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

في خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، مارك جيهي.

في خط الوسط: ساكا ديكلان رايس، كوبي ماينو،، كيران تريبيير.

في خط الهجوم: فيل فودين، هاري كين، بيلينجهام.

فيما جاء على مقاعد البدلاء كل من: رامسديل، هندرسون، كونسا، جالاجير، دانك، ترينت ألكسندر أرنولد، توني، جوردون، واتكينز، بوين، إيزي، جوميز، بالمر، وارتون.

تشكيل هولندا أمام إنجلترا 

وجاء تشكيل هولندا كالتالي:"

في حراسة المرمى: فيربروخن.

في خط الدفاع: دومفريس، دي فراي، فان دايك، ناثان آكي.

في خط السوط: شوتين، رينديرز، تشافي سيمونز.

في خط الهجوم: كودي جاكبو، ممفييس ديباي، مالين.

البدلاء: جيرترويدا، دي ليخت، فينالدوم، فيجورست، بيلو، ميكي فان دي فان، فيرمان، بليند، ستيفن بيرجوين، بروبي، ماتسين، زيركزي، فليكين، بيرجوين، جرافنبرج.

وتأهل منتخب إنجلترا إلى منافسات الدور نصف النهائي من البطولة الأوروبية عقب فوزه على سويسرا بركلات الترجيح.

بينما تأهل المنتخب الهولندي إلى منافسات الدور ذاته عقب الفوز على تركيا بهدفين مقابل هدف.

يذكر أن الفائز من هذه المواجهة سيلاقي منتخب إسبانيا في المباراة النهائية، الأحد المقبل.

 

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