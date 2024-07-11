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اقتصاد

الإحصاء: معدل البطالة يسجل 7% ويرتفع لدى الإناث إلى 17.8% عام 2023

البطالة
البطالة

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للسكان والذي يوافق 11 يوليو من كل عام، وقد بدأ الاحتفال به منذ عام 1987 عندما بلغ عدد سكان العالم خمس مليارات نسمة بهدف لفت النظر لقضايا الســـكان وخاصة النمو السكاني والصحة والـتعليم والحد من الفقر.

 ورصد التقرير حالة السكان فى مصر وفقا لعدة معايير ومنها وفقًا لبيانات بحث القوى العاملة لعام 2023 وفقًا لبيانات بحث القوى العاملة لعام 2023. 


- بلغ حجم قوة العمل من السكان (15 سنة فأكثر) 31.1 مليون نسمة (25.6 مليون نسمة من الذكور، 5.6 مليون نسمة من الإناث). 


- بلغ معدل البطالة 7٪ عام 2023، ويرتفع هذا المعدل بين الإناث ليصل إلى 17.8٪ مقابل 4.7٪ بين الذكور.


جهود الدولة لخفض النمو السكاني

انطلاقًا من الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للقضية السكانية وما يرتبط بها من قضايا تنموية ذات أبعاد تؤثر في مجملها على جودة حياة المواطن المصري، وفي ضوء التغييرات الديموجرافية المستجدة والمستمرة، حرصت وزارة الصحة والسكان ممثلة في المجلس القومي للسكان على تحديث الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030) والتي تم إطلاقها في سبتمبر 2023 أثناء انعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بحضور رئيس الجمهورية، واتســاقًا مــع مســتهدفات رؤيــة مصــر 2030 للارتقاء بجـــودة حيــاة المواطــن المصــري وتحســين مســتوي معيشــته فــإن مرتكــــزات الاستراتيجية تتمحـور حــول 6 محــاور اســتراتيجية تشــترك مــع محــاور المشــروع القومــي لتنميــة الأسرة المصريــة وذلــك مــن أجـل تحقيـق الأهداف تحـت الغطـاء الحكومـي المتقاطـع مـع جميـع محـاور العمـل

 وتتمثل تلك المحاور فيمـا يلي:
1. محور ضمان الحقوق الإنـجابية
2. محور الاستثمار في الثروة البشرية
3. محور تدعيم دور المرأة
4. محور التعليم والتعلم
5. محور الاتصال والإعلام من اجل التنمية
6. محور الحوكمة والمتابعة والتقييم

 

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ومن هذا المنطلق، تم إعداد الخطة التنفيذية الأولى للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023 -2030) من خلال نهج تشاركي تنسيقي بين كافة أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق حياه أفضل اجتماعيًا واقتصاديًا وصحيًا من خلال وضع الخطط والأنشطة والآليات التي تضمن تحقيق التوازن بين التطلعات المستقبلية واحتياجات المجتمع، بما يسهم في الارتقاء بالخصائص السكانية وتعزيز أهداف التنمية المستدامة، وبالنظر للتغيرات السريعة في المجتمع فسوف يقتصر المدى الزمنى للخطة التنفيذية على عامي (2024-2025) على أن يتم متابعة مستويات التقدم في نهاية السنة الأولى للتعرف على المعوقات والإجراءات التصحيحية المطلوبة.

 

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السكان في مصر القوى العاملة اليوم العالمي للسكان النمو السكاني

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