الخميس 11 يوليو 2024
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اقتصاد

الإحصاء: القاهرة أكبر محافظات الجمهورية سكانا بـ 10.3 مليون نسمة

عدد سكان مصر
عدد سكان مصر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للسكان والذي يوافق 11 يوليو من كل عام، وقد بدأ الاحتفال به منذ عام 1987 عندما بلغ عدد سكان العالم خمس مليارات نسمة بهدف لفت النظر لقضايا الســـكان وخاصة النمو السكاني والصـحة والـتعليم والحد من الفقر.

 ورصد التقرير  لقطات لحالة السكان في العالم وحالة السكان في مصر.

 

حالة السكان في مصر


1- وفقــًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2024 (بالزيادة الطبيعية)
- ارتفع عدد سكان مصر من 72.8 مليون نسمة وفقًا لتعداد عام 2006 إلى 94.8 مليون نسمة في تعداد عام 2017، ثم إلى 105.9 مليون نسمة في بداية عام 2024 بزيادة قدرها 11.1 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد، (51.4٪ ذكور، 48.6٪ إناث)، وبلغت نسبة النوع 105.8 ذكر لكل 100 أنثى.


- تعتبر محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها 10.3 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة 9.6 مليون نسمة وذلك في 1/1/ 2024.


- يعتبر المجتمع المصري مجتمعًا فتيًا حيث تشكل الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) حوالي ثلث السكان بنسبة 34.3٪ بينما قدرت نسبة السكان كبار السن (65 سنة فأكثر) ٪ 3.9 فقط في بداية عام 2024 (وفقًا للهيكل العمري لتعداد عام 2017).


- بلغت نسبة سكان الحضر 42.9٪ بينما بلغت نسبة سكان الريف 57.1٪ في بداية عام 2024.

 

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- بلغ معدل الإعالة العمرية لإجمالي الجمهورية 61.6٪ في يناير 2024، بمعنى أن كل 100 فرد في سن العمل (15- 64 سنة) يعولون حوالي 62 فردا ممن هم أقل من أو أكبر من سن العمل. 


- ارتفعت الكثافة السكانية الكلية من 92.4 نسمة/ كم2 عام 2017 إلى 105.6 نسمة/ كم2 عام 2024.

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