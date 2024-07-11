مباراة الحلم، موعد نهائي يورو 2024 بين إنجلترا وإسبانيا

يورو 2024، يخوض منتخب إسبانيا مواجهة قوية أمام منتخب إنجلترا في نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

ومن المقرر أن تقام مباراة إسبانيا وإنجلترا الأحد المقبل، وتنطلق صافرتها في الـ10 مساء بتوقيت القاهرة.

وحسم منتخب إنجلترا بطاقة التأهل لنهائي كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”، بعد الفوز على منتخب هولندا بنتيجة (2-1) في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب "سيجنال إيدونا بارك" ضمن الدور قبل النهائي.

إسبانيا وإنجلترا، فيتو

وسجل تشافي سيمونز الهدف الأول لمنتخب هولندا في شباك إنجلترا في الدقيقة 7 عن طريق تصويبة صاروخية، فيما تعادل هاري كين للإنجليز في الدقيقة 18 عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يسجل أولى واتكينز الهدف الثاني في الدقيقة 90.

وكان منتخب إسبانيا قد تأهل إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية بعد الفوز على منتخب فرنسا بهدفين مقابل هدف في الدور قبل النهائي

وتأهل منتخب إنجلترا إلى منافسات الدور نصف النهائي من البطولة الأوروبية عقب فوزه على سويسرا بركلات الترجيح.