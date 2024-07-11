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اقتصاد

الإحصاء: انخفاض معدل المواليد فى مصر إلى 19.4 لكل ألف نسمة عام 2023

المواليد فى مصر
المواليد فى مصر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للسكان والذي يوافق 11 يوليو من كل عام، وقد بدأ الاحتفال به منذ عام 1987 عندما بلغ عدد سكان العالم خمس مليارات نسمة بهدف لفت النظر لقضايا الســـكان وخاصة النمو السكاني والصـحة والـتعليم والحد من الفقر.

 ورصد التقرير حالة السكان فى مصر وفقا لعدة معايير ومنها وفقًا لبيانات الإحصاءات الحيوية (مواليد، وفيات) خلال الفترة (2014 - 2023) وجاءت كالتالى 

- وفقًا لبيانات الإحصاءات الحيوية (مواليد، وفيات) خلال الفترة (2014 - 2023)

- انخفض معدل المواليد في مصر من 26.8 مولود لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 19.4لكل ألف نسمة عام 2023.

- انخفض معدل الوفيات من 5.7 حالة وفاة لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 5.6 حالة وفاة لكل ألف نسمة عام 2023.

-  انخفض معدل الزيادة الطبيعية من 21.1 لكل ألف نسمة عام 2017 ليصل إلى 13.9 لكل ألف نسمة عام 2023.

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اليوم العالمي للسكان النمو السكاني السكان معدل المواليد في مصر

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