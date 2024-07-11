الخميس 11 يوليو 2024
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محافظات

إزالة 40 طن مخلفات من شوارع أرمنت بالأقصر

جانب من تنفيذ الإزالة
جانب من تنفيذ الإزالة

 قامت إدارة النظافة والتجميل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بإزالة ٤٠ طنا من المخلفات والإشغالات بشوارع مدينتى أرمنت الوابورات وأرمنت الحيط بمحافظة الأقصر

واستهدفت الحملة طريق محطة كهرباء أرمنت وطريق ساحل الجرف وطريق عيوشه بأرمنت الحيط.

وأشرف على الحملة مدير المرافق بالمركز ومشرفى النظافة والتجميل ومعدات المركز.

وجاء ذلك فى إطار توجيهات  المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بالاهتمام بأعمال النظافة العامة والتجميل ورفع الإشغالات من الطرق، وتعليمات على عثمان رئيس مركز أرمنت بجمع وتصنيف وإعادة استخدام بعض أنواع المخلفات الصلبة بشكلها الحالي أو بأشكال أخرى، بهدف الحفاظ على المصادر الطبيعية وخاصة غير المتجددة منها، ومن أهم الصناعات التي تطبق تقنية التدوير صناعات الورق والزجاج والبلاستيك والألمنيوم وغيرها.

وتدوير المخلفات، هى عملية استخدام المورد الطبيعي مرة أخرى بعد إعادة تصنيعه وتتكون هذه العملية من مراحل متعددة، تبدأ بعملية تجميع المخلفات القابلة لإعادة التدوير، ومن ثم فرزها وتصنيفها حسب أنواعها لتصبح كمواد خام صالحة للتصنيع، ليتم بعد ذلك تحويلها إلى منتجات جديدة يستفيد منها المجتمع.
وقد بدأت فكرة إعادة التدوير أثناء الحربين العالميتين الأولى والثانية حيث كانت الدول تعاني من نقص بعض المواد الأساسية كالمطاط، وبالتالي تولدت فكرة تجميع تلك المواد من المخلفات لإعادة استخدامها مرة أخرى.
ومع مرور الوقت، بدأت المطالبات تزداد لوقف نزيف الموارد خاصة في ظل وجود المشاكل البيئية كظواهر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، وأصبحت عملية إعادة التدوير شرط من شروط الحفاظ على البيئة في الدول ودعم اقتصادها.

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