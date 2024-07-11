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رياضة

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري المصري، يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ويليه الأهلي في المركز الثاني قبل انطلاق المباريات المؤجلة.

ويلتقي اليوم الخميس، الزمالك مع طلائع الجيش، والمقاولون مع مودرن سبورت في مؤجلات الدوري المصري، كما يلتقي الأهلي مع بيراميدز غدا الجمعة ضمن المؤجلات.

 

ترتيب الدوري المصري


1- بيراميدز 68 نقطة

2- الأهلي 57 نقطة

3- المصري البورسعيدي 51 نقطة

4- مودرن سبورت 44 نقطة

5- سموحة 42 نقطة

6- إنبي 42 نقطة

7- الزمالك 41 نقطة

8- زد اف سي 41 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 41 نقطة

10- الاتحاد السكندري 38 نقطة

11- طلائع الجيش 35 نقطة

12- البنك الأهلي 33 نقطة

13- الجونة 32 نقطة

14- الإسماعيلي 31 نقطة

15- فاركو 29 نقطة

16- بلدية المحلة 23 نقطة

17- المقاولون العرب 20 نقطة

18- الداخلية 19 نقطة

 

جدول ترتيب الدوري المصري

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