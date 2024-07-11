بث مباشر، مشاهدة مباراة أوروجواي وكولومبيا بنصف نهائي كوبا أمريكا 2024

مشاهدة مباراة أوروجواي وكولومبيا، يواجه منتخب أوروجواي نظيره الكولومبي في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، بحثًا عن حجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية من المسابقة.

أوروجواي ضد كولومبيا بنصف نهائي كوبا أمريكا 2024

منتخب أوروجواي يطمح في مواصلة تألقه في النسخة الحالية من بطولة كوبا أمريكا والتي لم تستقبل شباكه خلالها سوى هدف وحيد.

بينما يدخل منتخب كولومبيا مباراة اليوم وهو في أفضل حالاته حيث لم يتجرع مرارة الهزيمة على مدار 27 مباراة خاضها في جميع البطولات خلال الفترة الماضية.

بث مباشر لمشاهدة مباراة أوروجواي وكولومبيا

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تشكيل منتخب أوروجواي

حراسة المرمى: سيرخو روشيت.

الدفاع: سباستيان كاسيريس، خوسيه خيمينيز، ماتياس أوليفيرا.

الوسط: مانويل أوجارتي، فيدي فالفيردي، نيكولاس دي لا كروز، رودريجو بينتانكور.



الهجوم: فاكوندو بيليستري، ماكسيميليانو أراوخو، داروين نونيز.

تشكيل منتخب كولومبيا

حراسة المرمى: كاميلو فرجاس.

الدفاع: دانيال مونيوث، دافيسون سانشيز، كارلوس كويستا، يوهان موخيكا.

الوسط: جيفرسون ليرما، ريتشارد ريوس، خاميس رودريجيز.

الهجوم: جون أرياس، جون كوردوبا، لويس دياز.