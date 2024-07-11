طالبتان تحصدّان المركز الأول على مستوى الجمهورية في نتيجة الدبلومات الفنية بالجيزة

حصدت محافظة الجيزة مركزين متميزين على مستوى الجمهورية في نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024، بموجب قرار الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

أوائل نتيجة الدبلومات الفنية بالجيزة

وأعلن أشرف سلومة مدير تعليم الجيزة أن الطالبة دعاء إبراهيم أحمد عبد النبي من مدرسة الجيزة الفنية المتقدمة التجارية التابعة لإدارة جنوب التعليمية، حصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية في نتيجة الدبلومات الفنية بمجموع 492 درجة وبنسبة 98.40%.

كما حصدت الطالبة سهيلة ياسر محمد عبد المطلب من مدرسة الجيزة الزراعية المهنية التابعة لإدارة العمرانية، أيضًا المركز الأول على مستوى الجمهورية في نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بمجموع 479 درجة وبنسبة 88.70%.

وتقدم أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بأجمل التهاني والتبريكات للطالبتين المتفوقتين وأسرتيهما، متمنيًا لهما دوام التقدم والنجاح في مسيرتهما العلمية.

كما وجه شكره وتقديره لإدارة التعليم الفني بالمديرية بقيادة الدكتورة صفاء القزاز، وجميع العاملين في الإدارة، على جهودهم المتميزة في دعم وتطوير العملية التعليمية، مما ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الرائع.