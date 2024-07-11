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خارج الحدود

البيت الأبيض: تفاؤل حذر تجاه محادثات وقف إطلاق النار في غزة

المتحدث باسم الأمن
المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، فيتو

عبر المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي عن "تفاؤل حذر" بأن الأمور ستمضي في الاتجاه الصحيح خلالمحادثات وقف إطلاق النار في غزة.

وتأتي تصريحات كيربي بينما من المفترض أن تلتقي وفود من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل في الدوحة، الأربعاء، من أجل استئناف محادثات وقف إطلاق النار وصفقة الرهائن في غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن مصدر مصري بارز.

وأوضح المصدر أن "رئيس الاستخبارات المصرية ونظيره الأمريكي سيحضران اجتماع الدوحة"، في مهمة لـ"تقريب وجهات النظر بين إسرائيل وحماس للوصول إلى اتفاق الهدنة في أقرب وقت".

وقال: "هناك اتفاق حول كثير من النقاط"، مضيفا أن "المفاوضات ستعود إلى القاهرة الخميس".

وكان مراسل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي تحدث عن "إحراز تقدم في المحادثات حول صفقة الرهائن" التي جرت في القاهرة الثلاثاء.

 

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المسؤول بالبيت الأبيض جون كيربي محادثات وقف إطلاق النار في غزة صفقة الرهائن في غزة

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