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خارج الحدود

مصدر رفيع المستوى: رئيسا مخابرات مصر وأمريكا يرأسان وفود بلادهما في الدوحة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أكد مصدر رفيع المستوى، مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس المخابرات المصرية ونظيره الأمريكي يرأسان وفود مصر والولايات المتحدة في الاجتماع المقرر له غدًا بـ الدوحة بعد جولة مباحثات مكثفة بالقاهرة، وذلك وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

 

مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وقال مصدر رفيع المستوى، مساء اليوم الثلاثاء، إن هناك اجتماعا رباعيا يضم وفود مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر وإسرائيل بـ الدوحة غدًا، وذلك وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وكان مصدر رفيع المستوى قد أشار إلى أن هناك اتفاقا حول الكثير من النقاط في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة، مشيرا إلى استئناف المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل غدا بالدوحة وفي القاهرة بعد غد.
 

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