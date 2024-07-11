تشكيل أوروجواي وكولومبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024

كوبا أمريكا 2024، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى ملعب بنك أمريكا حيث تقام مباراة المنتخبان الأوروجواياني والكولومبي، في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024.

وواصلت كولومبيا مسيرتها الخالية من الهزائم إلى 27 مباراة متتالية بعد فوزها الكاسح 5/ صفر على بنما فى دور الثمانية للبطولة، التي توجت بها عندما استضافتها على ملاعبها عام 2001.

بينما صعد منتخب أوروجواي، لقبل النهائي عقب فوزه بركلات الترجيح على نظيره البرازيلي في دور الثمانية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف.



وينتظر المنتخب الأرجنتيني في نهائي كوبا أمريكا 2024، الفائز بين أوروجواي وكولومبيا.



تشكيل منتخب أوروجواي

حراسة المرمى: سيرخو روشيت.

الدفاع: سباستيان كاسيريس، خوسيه خيمينيز، ماتياس أوليفيرا.

الوسط: مانويل أوجارتي، فيدي فالفيردي، نيكولاس دي لا كروز، رودريجو بينتانكور.

الهجوم: فاكوندو بيليستري، ماكسيميليانو أراوخو، داروين نونيز.

تشكيل منتخب كولومبيا

حراسة المرمى: كاميلو فرجاس.

الدفاع: دانيال مونيوث، دافيسون سانشيز، كارلوس كويستا، يوهان موخيكا.

الوسط: جيفرسون ليرما، ريتشارد ريوس، خاميس رودريجيز.

الهجوم: جون أرياس، جون كوردوبا، لويس دياز.