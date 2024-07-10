ميسي يلمح للاعتزال الدولي عقب انتهاء كوبا أمريكا

ألمح ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين إلى إمكانية إنهاء مسيرته مع منتخب التانجو عقب بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

تلميح ميسي بالاعتزال الدولي

وقال ميسي بعد الفوز على كندا بهدفين والتأهل لنهائي كوبا أمريكا فجر الأربعاء: "أعلم أنها معاركي الأخيرة، وأستمتع بها على أكمل وجه".

وأضاف ليو: "ما فعله هذا الفريق وما يفعله منتخب الأرجنتيني جنوني، وبعد ذلك سيتم إضفاء أهمية أكبر على جميع النهائيات التي لعبتها".

وتابع نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق "يجب أن نستمتع بما يحققه المنتخب، وأن نستفيد منه".

ويستعد ميسي لخوض نهائي كوبا أمريكا للمرة الخامسة في تاريخه، بعد أعوام 2007 و2015 و2016 و2021.