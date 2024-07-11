إليسا تكشف عن مواصفات فتى أحلامها ووجع مستحيل نسيانه (فيديو)

إليسا، كشفت المطربة اللبنانية إليسا، عن مواصفات فتى أحلامها، وقالت: "أنا مش صعبة أوي بس الحاجة التي تجذبني فيه الكاريزما وشخصيته".

إليسا، فيتو

فتى أحلام إليسا

وأضافت إليسا خلال لقائها ببرنامج "بيت السعد" الذي يقدمه أحمد سعد وعمرو سعد بقناة "إم بي سي 1": "أحب الشخص اللي عنده كاريزما في الحكي والتفكير، بالنسبة لشكله أو مظهره يأتي في المرتبة الثانية".

وجع مستحيل أن تنساه إليسا مهما حصل

ولفتت الفنانة إليسا: "أكتر حاجة وجعتني موت أبويا وعمري ما أنساه، ممكن أتوجع بعد علاقة اضطريت أنهيها خاصة لما يكون عندي إحساس حلو للشخص".

زيارة قبر والد إليسا

وتابعت: "دايمًا فاكرة أبويا وأول 6 سنين من وفاته ما قدرتش أزور قبره وأتحاشى زيارة قبره لإني ما بقدرش، ودايمًا أبحث عن رجل فيه سمات والدي".

إليسا، فيتو