الأربعاء 10 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

إليسا مع عمرو وأحمد سعد من كواليس "بيت السعد"

إليسا مع عمرو سعد،
إليسا مع عمرو سعد، فيتو

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صورا من كواليس لقائها مع الفنان أحمد سعد والفنان عمرو سعد في برنامج “بيت السعد” على قناة MBC.

وروجت إليسا للحلقة التي تعرض في الحادية عشرة مساء اليوم، وكتبت عبر حسابها على X: تابعوني الليلة في برنامج بيت السعد الساعة ١١ مساءً بتوقيت السعودية على mbc1.

حفل إليسا في إسبانيا

 

في جانب آخر تحيي الفنانة اللبنانية إليسا حفلا في إسبانيا خلال شهر أغسطس المقبل.

 

الحفل سيقام في مدينة ماربيا يوم 2 أغسطس، ومن المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

 

لبوم إليسا الجديد

 ومؤخرا طرحت إليسا ألبومها الجديد “أنا سكتين” عبر كافة التطبيقات الموسيقية من إنتاج شركة روتانا.

وتجاوزت أغاني ألبوم  إليسا الجديد “أنا سكتين” حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة عبر تطبيق “سبوتيفاي” بعد نحو أسبوع من طرحه.

 

وضم ألبوم إليسا الجديد 12 أغنية وهي: "بتمايل ع البيت"، "العقد"، "فرحانة معاك"، "كله وهم"، "النظرة الأولى"، "شو كان بيمنعك"، "من أول السطر"، "نظرات"، "حظي ضحكلي"، "حلالي"، "خوليو وفيروز".

 

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