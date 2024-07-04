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ثقافة وفنون

إليسا ضيفة عمرو وأحمد سعد على MBC الأربعاء المقبل (فيديو)

إليسا، فيتو
إليسا، فيتو

تحل الفنانة اللبنانية إليسا ضيفة على برنامج “بيت السعد” تقديم الفنان عمرو سعد وشقيقه أحمد سعد على شاشة قناة MBC، وذلك في حلقة الأربعاء المقبل.

 

وتشدو إليسا خلال الحلقة بباقة من أشهر وأجمل أغنياتها القديمة والجديدة، وتتحدث عن حياتها الخاصة، ومشاريعها المقبلة، وموضوعات أخرى.

حفل إليسا في إسبانيا

 

في جانب آخر تحيي الفنانة اللبنانية إليسا حفلا في إسبانيا خلال شهر أغسطس المقبل.

 

الحفل سيقام في مدينة ماربيا يوم 2 أغسطس، ومن المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

 

ألبوم إليسا الجديد

 ومؤخرا طرحت إليسا ألبومها الجديد “أنا سكتين” عبر كافة التطبيقات الموسيقية من إنتاج شركة روتانا.

وتجاوزت أغاني ألبوم  إليسا الجديد “أنا سكتين” حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة عبر تطبيق “سبوتيفاي” بعد نحو أسبوع من طرحه.

 

وضم ألبوم إليسا الجديد 12 أغنية وهي: "بتمايل ع البيت"، "العقد"، "فرحانة معاك"، "كله وهم"، "النظرة الأولى"، "شو كان بيمنعك"، "من أول السطر"، "نظرات"، "حظي ضحكلي"، "حلالي"، "خوليو وفيروز".

 

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