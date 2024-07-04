إليسا ضيفة عمرو وأحمد سعد على MBC الأربعاء المقبل (فيديو)

تحل الفنانة اللبنانية إليسا ضيفة على برنامج “بيت السعد” تقديم الفنان عمرو سعد وشقيقه أحمد سعد على شاشة قناة MBC، وذلك في حلقة الأربعاء المقبل.

وتشدو إليسا خلال الحلقة بباقة من أشهر وأجمل أغنياتها القديمة والجديدة، وتتحدث عن حياتها الخاصة، ومشاريعها المقبلة، وموضوعات أخرى.

حلقة جامدة جدًا الأربعاء المقبل مع عمرو وأحمد سعد من بيت السعد

وضيفتهم المميزة إليسا ١١ مساءً بتوقيت السعودية #بيت_السعد#MBC1 @AhmedSaad_EG@AmrSaad_@elissakh

يعرض الآن مجانًا على شاهد بعد عرضه على الشاشة https://t.co/2OENc7K3Qq pic.twitter.com/juqxrdSb9u — MBC1 (@mbc1) July 3, 2024

حفل إليسا في إسبانيا

في جانب آخر تحيي الفنانة اللبنانية إليسا حفلا في إسبانيا خلال شهر أغسطس المقبل.

الحفل سيقام في مدينة ماربيا يوم 2 أغسطس، ومن المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

ألبوم إليسا الجديد

ومؤخرا طرحت إليسا ألبومها الجديد “أنا سكتين” عبر كافة التطبيقات الموسيقية من إنتاج شركة روتانا.

وتجاوزت أغاني ألبوم إليسا الجديد “أنا سكتين” حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة عبر تطبيق “سبوتيفاي” بعد نحو أسبوع من طرحه.

وضم ألبوم إليسا الجديد 12 أغنية وهي: "بتمايل ع البيت"، "العقد"، "فرحانة معاك"، "كله وهم"، "النظرة الأولى"، "شو كان بيمنعك"، "من أول السطر"، "نظرات"، "حظي ضحكلي"، "حلالي"، "خوليو وفيروز".