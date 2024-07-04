إليسا ضيفة عمرو وأحمد سعد على MBC الأربعاء المقبل (فيديو)
تحل الفنانة اللبنانية إليسا ضيفة على برنامج “بيت السعد” تقديم الفنان عمرو سعد وشقيقه أحمد سعد على شاشة قناة MBC، وذلك في حلقة الأربعاء المقبل.
وتشدو إليسا خلال الحلقة بباقة من أشهر وأجمل أغنياتها القديمة والجديدة، وتتحدث عن حياتها الخاصة، ومشاريعها المقبلة، وموضوعات أخرى.
حفل إليسا في إسبانيا
في جانب آخر تحيي الفنانة اللبنانية إليسا حفلا في إسبانيا خلال شهر أغسطس المقبل.
الحفل سيقام في مدينة ماربيا يوم 2 أغسطس، ومن المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.
ألبوم إليسا الجديد
ومؤخرا طرحت إليسا ألبومها الجديد “أنا سكتين” عبر كافة التطبيقات الموسيقية من إنتاج شركة روتانا.
وتجاوزت أغاني ألبوم إليسا الجديد “أنا سكتين” حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة عبر تطبيق “سبوتيفاي” بعد نحو أسبوع من طرحه.
وضم ألبوم إليسا الجديد 12 أغنية وهي: "بتمايل ع البيت"، "العقد"، "فرحانة معاك"، "كله وهم"، "النظرة الأولى"، "شو كان بيمنعك"، "من أول السطر"، "نظرات"، "حظي ضحكلي"، "حلالي"، "خوليو وفيروز".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية.