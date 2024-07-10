الرياضة: انفراجة في أزمة تأشيرات المنتخب الأولمبي وتأجيل صيانة استاد القاهرة (فيديو)

أكد محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، تأجيل أعمال الصيانة الدورية في استاد القاهرة الدولي لما بعد نهاية موسم بطولة الدوري.

السبب وراء مشكلة ملعب استاد القاهرة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": استاد القاهرة الأكثر عالميا الذي يستضيف عددا كبيرا من المباريات وبالتالي هناك تأثر لأرضية الملعب.

تأجيل صيانة ملعب استاد القاهرة

وأشار إلى تلقى خطاب من رابطة الأندية المحترفة تطلب تأجيل صيانة ملعب استاد القاهرة حتى انتهاء مباريات بطولة الدوري والموسم الحالي.

وأكد: إن مباراة النادي الأهلي وبيراميدز ستقام في موعدها المحدد على ملعب استاد القاهرة وليس صحيحا رفض استضافة اللقاء.

الرياضة تكشف حل أزمة تأشيرات المنتخب الأولمبي

وعن أزمة تأخير تأشيرات المنتخب الأولمبي المشارك في أولمبياد باريس 2024، علق: "سيتم إنهاء التأشيرات خلال ساعات بعد التواصل مع السفارة الفرنسية بالقاهرة، ولا يوجد تعطيل لسفر البعثة والطائرة الخاصة ستتحرك باكر الي مدينة بوردو الفرنسية وسيلعب المباراتين الوديتين في الموعد المحدد".