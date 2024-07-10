أزمات بالجملة، محمود صابر خارج حسابات المنتخب الأولمبي بأول مباراتين في الأولمبياد

المنتخب الأولمبي، تأكد غياب محمود صابر لاعب وسط منتخب مصر الأولمبي وأحد أهم لاعبيه عن تشكيلة الفراعنة في أول مباراتين بدور المجموعات بأولمبياد باريس أمام جمهورية الدومينيكان يوم 24 يوليو الجاري وأمام أوزبكستان يوم 27 من الشهر نفسه.

محمود صابر موقوف مباراتين

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني منتخب مصر الأولمبي، تطورات أزمة إيقاف محمود صابر لاعب بيراميدز، وأحد الركائز الأساسية في تشكيلة الفراعنة، بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة حمود صابر

وكان اتحاد الكرة المصري قدم أكثر من التماس للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عقب انتهاء بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة بالمغرب من أجل تخفيف عقوبة اللاعب إلى مباراة واحدة بدلا من مباراتين، إلا أن لجنة الانضباط بالكاف رفضت الالتماس المقدم من الاتحاد المصري.

محمود صابر لاعب المنتخب الأولمبي، فيتو

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن اتحاد الكرة تقدم بالتماس جديد قبل أسابيع قليلة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، من أجل تخفيف عقوبة لاعب المنتخب الأولمبي محمود صابر من الإيقاف مباراتين إلى مباراة واحدة، إلا أن الكاف رفض مجددا الطلب المصري، ولكن اتحاد الكرة لم ييأس وسيواصل محاولاته من أجل تخفيف عقوبة اللاعب إلى مباراة واحدة.

جدول مباريات المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس

وتقام مباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس على النحو التالى:

الجولة الأولى: منتخب مصر يواجه الدومينيكان 24 يوليو على ملعب لا بوجوار.

الجولة الثانية: منتخب مصر يواجه أوزبكستان 27 يوليو على ملعب لا بوجوار.

الجولة الثالثة: منتخب مصر يواجه إسبانيا 30 يوليو على ملعب بوردو.