الأربعاء 10 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رابطة الأندية تطالب استاد القاهرة بتأجيل أعمال الصيانة

استاد القاهرة،فيتو
استاد القاهرة،فيتو

طالبت رابطة الأندية المحترفة، استاد القاهرة بتأجيل أعمال الصيانة لحين انتهاء مباريات الدوري.

ومن المقرر أن ينتهي الدوري حسب بيان رابطة الأندية يوم 18 أغسطس المقبل.

وكان وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة، أكد غلق استاد القاهرة، لإتمام عمليات الصيانة.

وقال عبدالوهاب: "هناك جلسة جمعتنا نحن مجلس إدارة استاد القاهرة، وتقرر خلالها مواعيد غلق استاد القاهرة الدولي من أجل إتمام عمليات الصيانة".

واضاف: "تحدد يوم 26 يوليو الجاري، موعدًا لإغلاق استاد القاهرة، عقب خوض مباراتي الأهلي وبيراميدز في الدوري".
وتابع: "سيتم غلق استاد القاهرة في الفترة ما بين 26 يوليو، وحتى 8 أغسطس  2024".

وكان مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، قد انتقد أرضية ملعب استاد القاهرة وأكد خلال المؤتمر الصحفي أنها سيئة ولا تصلح للعب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري الدوري المصري بيراميدز هيئة استاد القاهرة رابطة الأندية المحترفة

مواد متعلقة

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز

الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة طلائع الجيش

الاهلي يعود للتدريبات الجماعية استعدادا لبيراميدز

اليوم، مواجهة نارية بين إنجلترا وهولندا في يورو 2024

أجواء رائعة في ملعب أليانز أرينا قبل موقعة إسبانيا وفرنسا (صور)

جماهير إسبانيا تملأ مترو أنفاق ميونخ استعدادا لمواجهة فرنسا بيورو 2024 (فيديو)

شاهد المحاضرة الأخيرة للاعبي إسبانيا استعدادا لموقعة فرنسا في يورو 2024 (فيديو)

جماهير فرنسا تشعل الأجواء قبل مباراة إسبانيا في يورو 2024 (فيديو)

الأكثر قراءة

شاومينج تزعم تداول أسئلة وإجابات امتحانات علم النفس والجيلوجيا للثانوية، والتعليم تحقق

شاومينج يحرض طلاب الثانوية العامة 2024: متخفش همسح الباركود

التعليم عن تسريب أسئلة الجيولوجيا قبل بدء اللجان: "امتحان السنة اللي فاتت"

رئيس النصر: ما يفعله اتحاد الكرة قمة الفساد ولن نلعب مباراة بيراميدز

قرارات عاجلة من محافظ الدقهلية لضبط العمل بالمخابز (صور)

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز

سعر جرام الذهب في مصر صباح اليوم الاربعاء 10 يوليو 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الاربعاء

منوعات

المزيد

عمرها 97 عاما، قاضية تخسر دعوى تستهدف عودتها للعمل

نقابة عمّال سامسونج في كوريا الجنوبية تعلن "إضرابًا مفتوحًا" عن العمل

لحظة انطلاق الصاروخ أريان 6 الأوروبي في رحلته الأولى للفضاء (فيديو)

متطرفة ومكانها السجن، أرملة نافالني على قائمة "المطلوبين" في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الاربعاء

تعرف على أسعار القصدير اليوم الاربعاء

مواعيد وأماكن سحب كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الاربعاء بالسوق المحلى

المزيد
ads

انفوجراف

موقف شهادة وزير التعليم.. تصريحات مهمة لرئيس الوزراء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 10-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 10-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 10-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية