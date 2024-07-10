الأربعاء 10 يوليو 2024
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صحة ومرأة

هيئة الدواء: المثيل بديل فعال وآمن للمنتج الأصيل

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أكدت هيئة الدواء المصرية أن الدواء المثيل يوفر نفس المادة الفعالة والشكل الصيدلي للدواء الأصيل.

 


الدواء يتوفر في السوق بأكثر من اسم تجاري

وأوضحت هيئة الدواء المصرية إن الدواء يتوفر في السوق بأكثر من اسم تجاري وفي حالة عدم وجود الاسم التجاري للدواء لا يعتبر  دواء ناقص؛ لأن الدواء  له مثائل متعددة في بنفس المادة الفعالة؛ لذا لا يجب التردد في استخدام المثائل المتاحة.

 

الدواء المثيل بديلًا فعالًا وآمنًا للدواء الأصيل

 

 

وأكدت هيئة الدواء المصرية ان اسم الدواء لا يجب أن يكون  عائقا للحصول  عليه؛ فالدواء المثيل بديلًا فعالًا وآمنًا للدواء الأصيل.

وشددت على ضرورة التأكد من استشارة الطبيب قبل استخدام الدواء المثيل واستشارة الصيدلي لمعرفة المثائل المتوفرة.

وقالت الهيئة  أنه يمكن التواصل  على الخط الساخن 15301 في حالة أي استفسار بخصوص توافر الأدوية والمثائل أو البدائل المتاحة.

 

كانت حذرت هيئة الدواء المصرية من وجود تفاعلات دوائية بين أقراص الحديد التي يتم تناولها لعلاج الأنيميا وبين بعض الأدوية والأطعمة التي يتم تناولها يوميا.

وأضافت: قد يصف الطبيب أقراص الحديد لعلاج الأنيميا حسب الحالة الصحية، وقد تحدث بعض التفاعلات الدوائية بين أقراص الحديد وبعض الأدوية أو الأطعمة، والتي يمكن أن تؤثر بالسلب على امتصاص الحديد؛ مما يقلل من الانتفاع منه.

 

نصائح لضمان الحصول على الفائدة المرجوة من أقراص الحديد

 

وقدمت هيئة الدواء المصرية عددا النصائح لضمان الحصول على الفائدة المرجوة من أقراص الحديد منها الآتي:

يفضل تناول الحديد على معدة فارغة ولكن قد يسبب ذلك تقلصات بالمعدة وغثيان ويمكن تناولها مع كمية قليلة من الطعام لتقليل هذه الأعراض.

 ٢- إذا اضطر الإنسان إلى تناول الحديد مع الطعام يفضل تناوله مع الجبن والزبادي والبيض والقهوة ويفضل تناول هذه الأطعمة والمشروبات بساعة أو قبلها بساعتين على الأقل.  

 

٣- لا يجب تناول أدوية الحموضة والفيتامينات التي تحتوي على الكالسيوم مع أقراص الحديد في نفس التوقيت ويفضل الفصل بينهم بساعة أو ساعتين.

كانت وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح لتجنب حدوث تفاعلات دوائية عند تناول فوار الحموضة خاصة وأن الكثير من المرضى الذين يعانون من الحموضة وارتجاع المريء يعتمدون بشكل كبير على استخدام فوار الحموضة.

تفاعلات الأدوية مع فوار الحموضة 

وقالت هيئة الدواء المصرية في منشور توعوي إن فوار الحموضة يؤثر على فاعلية كثير من الأدوية، وقد يغير طريقة عملها، أو يزيد من خطر التعرض لبعض الآثار الجانبية.​

فوار الحموضة يقلل من حدوث الامتصاص الجيد لأدوية كثيرة

وأوضحت أن فوار الحموضة يقلل من حدوث الامتصاص الجيد لأدوية كثيرة؛ مما يؤثر على مستواها في الدم وبالتالي يؤثر على فاعليتها، مثل: مضادات الفطريات، ومنها "الاتراكونازول"​.

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