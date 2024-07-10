العاصمة الإدارية للحلول والخدمات تتولى إدارة وتشغيل الحي السكني الثالث R3

أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن بدء تشغيل الحي السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت إدارة شركة العاصمة الإدارية للحلول والخدمات البيئية المتكاملة.

وبذلك يصبح الحي الجديد أول حي سكني في مصر يعمل تحت إدارة شركة متخصصة في أعمال إدارة المخلفات الصلبة، النظافة العامة، مكافحة الحشرات والقوارض، أعمال الصيانة الداخلية والخارجية، صيانة المرافق FM، صيانة الزراعات ولاند سكيب، وخدمات الأمن والحراسة على مدار 24 ساعة.

كما تفقد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، كامل الطاقة التشغيلية للشركة بما فيها الأفراد والمعدات، للاطمئنان على القدرة الفعلية للشركة.

تمثل هذه الخطوة قفزة في نظم إدارة الأحياء السكنية في مصر، حيث يتم دمج مفاهيم الاستدامة البيئية مع الخدمات السكانية الحديثة، ما يعكس التزام الشركة بتقديم أفضل تجربة للسكان في العاصمة الإدارية الجديدة.