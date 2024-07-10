إزالة عدد من مخالفات البناء بالعاشر من رمضان

شن جهاز مدينة العاشر من رمضان حملة موسعة لازالة عدد من المخالفات بالمدينة.

وشدد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس الجهاز على ضرورة القضاء على المخالفات من جذورها، وشنت إدارة الإشغالات والأمن وإدارة الحركة بالتعاون مع شرطة المرافق حملة مسائية للقضاء على اي مخالفة في مهدها واستهدفت عدة مناطق بالأحياء الثاني والثالث والتاسع مرورا بالطرق الرئيسية بالمدينة .

وأسفرت الحملة عن رفع إشغالات عدة محلات مخالفة بالحي الثاني والمجاورات ١٨& ١٩& ٢٦ بالحي الثالث الي جانب محلات عدة بالحي التاسع، بالإضافة إلى رفع اشغالات الباعة الجائلين بالطرق الرئيسية بالمدينة.

كما شدد رئيس الجهاز علي ضرورة ملاحقة المخالفات والقضاء عليها من أجل مدينة افضل.

تطرح وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عددا من قطع الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة قنا الجديدة أرض بنشاط نادي اجتماعي بمساحة 7037 مترا بسعر 2125 جنيها، وارض تجاري تضم 3 قطع أراض بمساحة 1277 مترا بسعر 9950 جنيها، وأرض عمراني متكامل بمساحة 207480 مترا بسعر 2355 جنيها، وأرض مخازن بمساحة 567 مترا بسعر 1975 جنيها، وأرض مخازن بمساحة 6249 مترا بسعر 1975 جنيها.



