محافظ الغربية يستمع لطلبات المواطنين، ويوجه بتلبية كافة الطلبات

قام اللواء اشرف الجندي محافظ الغربية يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، مساء اليوم، بأول جولة ميدانية بمدينة المحلة الكبرى لمتابعة الموقف التنفيذي لعددا من المشروعات الخدمية والتنموية قيد الإنشاء.

جاء ذلك بحضور المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، المحاسب احمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، وأحمد حسين رئيس حي أول المحلة، محمد حنتوش رئيس مركز ومدينة المحلة.

وعبر اللواء اشرف الجندي خلال جولته عن سعادته البالغة لتوليه مسئولية هذه المحافظة العريقة، مؤكدًا على بذل كافة الجهود لخدمة المواطنين بمراكز وقرى المحافظة.

وأشار الجندي الى ان جوله اليوم بمدينة المحلة للتعرف علي مشروعات المحافظة الجاري تنفيذها، أو المتعطلة للتعرف علي أسباب توقف العمل بها، للعمل على عودة المحلة الكبرى قلعة الصناعة المصريه إلى سابق عهدها، ولمعرفة الاجراءات التي يجب أن تتخذها المحافظة لتحقيق ذلك الهدف.

بدأت الجولة بمتابعة المحافظ أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع سكة زفتى بحي ثان المحلة الكبرى بطول 1 كم و متوسط عرض ١٢م بداية من نعمان الاعصر وحتى كورنيش بحر شبين،حيث يتم استمرار اعمال فرد وتشغيل طبقة السن بالشارع.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد الأعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد والمقام على ترعة بحر شبين المحور المروري الهام والذي يسهم في تيسير الحركة المرورية، فضلا عن كونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالي مدينة المحلة الكبرى، فتابع الجندي استمرار تركيب حجر السورناجا في الكورنيش و تمهيد وتسوية طبقات الأساس والسن استعداد لرش مادة MCO استعدادا للرصف.

وأوضح المحافظ ان كورنيش المحلة يعد أول كورنيش داخل المدينة العمالية، والمتنفس الحضاري لأهل قلعة صناعة الغزل والنسيج، ويجمع بين هدفين: الأول مكانا للتنزه، والثاني محورا مروريا يربط المنطقة الصناعية بطريق المحلة - المنصورة، دون الحاجة إلى الدخول إلى شوارع المدينة العمالية.

وأضاف اللواء اشرف الجندي أن خلق هذه المتنفس للمواطنين بالمحلة حلم طال انتظاره نظرًا لموقع مدينة المحلة الفريد وتوافد أعداد كبيرة من المواطنين عليها من داخل المحافظة وخارجها.

وانتقل المحافظ بعد ذلك لتفقد مستجدات الأعمال في إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد، والذي يتكون من دور أرضي، و6 أدوار على مساحة 2842 مترا مربعا داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة، والمصمم على أحدث الطرق ليلبي احتياجات المواطنين بالمحلة، ويضم مكتبا لمحافظ الغربية، وقاعة اجتماعات كبرى، ومركز خدمة مواطنين متطور، ومجلس شعبي محلي، وإدارات خدمية تعمل بشكل مميكن؛ لتقديم الخدمات والمعاملات للمواطنين بشكل ميسر.

وفي سياق متصل تفقد المحافظ مرفق النقل بالمحلة فضلا عن تفقد التشغيل التجريبي لمصنع تدوير ومعالجة المخلفات بالمحلة الكبرى من خلال شركة أسمنت أسيوط "سيمكس" في اطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالحفاظ علي البيئة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بشكل لا يؤثر علي الصحة العامة للمواطنين.

واشار الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ الى أن تشغيل المصنع يمثل حل جذري لمشكلة القمامة بالمحلة الكبرى والذي يسهم في تحقيق حالة الرضاء الشعبي لدى قاطني قلعة الصناعة المصرية خلال فترة التعاقد الذي سيستمر لمدة ١٠ سنوات.

واستمع المحافظ خلال تفقده لشرح توضيح عن المصنع والمقام على مساحة 9.5 فدان وتم رفع التراكمات من المصنع (عن طريق الهيئة العربية للتصنيع ) وتطوير ورفع كفاءة عدد 2 خط فرز يدوى و تركيب 1 خط ويند شيفتير بطاقة انتاجية 480 طن / يوم كما تم تركيب خط تدوير كورى جديد بطاقة 250 طن / يوم بالإضافة الى تطوير خطين من خلال وزارة الإنتاج الحربي، ليبلغ إجمالي المخلفات التى سيستقبلها المصنع من ٨٠٠ الى ١٠٠٠ طن يوميا، ليغطى بذلك مدينة المحلة والمدن المجاورة لها.، كما تم إنشاء نقطة وسيطة بجوار المصنع لاستيعاب المتولد اليومي (700 طن / يوم) على أرض بمساحة 8.86.

والتقى المحافظ خلال جولته بعدد من المواطنين، وحرصه على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بلقاء المواطنين، والاستماع إليهم، والعمل على تلبية احتياجاتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.