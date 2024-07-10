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رياضة

مؤمن سليمان يقود الشرطة للتتويج بكأس العراق للمرة الأولى في تاريخه

مؤمن سليمان، فيتو
مؤمن سليمان، فيتو

نجح نادي الشرطة العراقي بقيادة المدرب المصري مؤمن سليمان بالفوز ببطولة كأس العراق بعد الفوز على نظيره القوة الجوية بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء علي ملعب الشعب الدولي.

وجاء هدف الشرطة في الدقيقة 59 عن طريق اللاعب لوكاس سانتوس.

وتعد تلك هي المرة الأولى التي يتوج فيها نادي الشرطة العراقي بلقب كأس العراق على مدار تاريخه، وبتلك يجمع مؤمن سليمان مع الفريق الثنائية المحلية بعد الفوز بلقبي الدوري والكأس.

مؤمن سليمان يقود فريق الشرطة للتتويج بالدوري العراقي

ونجح فريق الشرطة في السيطرة على لقب الدوري العراقي للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بفضل مدربه المصري مؤمن سليمان.

وحقق الشرطة الفوز على فريق دهوك، مساء اليوم الخميس، بهدف دون رد خلال المباراة التي جرت أحداثها ضمن منافسات الجولة 37 من عمر المسابقة.

وسجل عبد المجيد بو بكار هدف اللقاء الوحيد بعد مرور 51 دقيقة، ليرفع الشرطة رصيده إلى 84 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة.

ووسع الشرطة الفارق مع القوة الجوية إلى 5 نقاط قبل جولة واحدة فقط من النهاية، مستفيدا من تعادل الأخير مع القاسم (1-1).

مؤمن سليمان صاحب إنجاز الفوز بالدوري العراقي

ويعود الفضل في هذا التفوق لفريق الشرطة والسيطرة على الدوري العراقي لمدربه المصري مؤمن سليمان والذي فتح الباب أمامه لاستعادة اللقب في النسخة قبل الماضية 2021-2022.

ورحل سليمان الموسم الماضي، ولكن الشرطة احتفظ باللقب مرة أخرى، قبل أن يعود سليمان للقيادة الفنية مرة أخرى، ويتوج بالدوري للمرة الثانية في مسيرته والثالثة على التوالي بالنسبة للفريق.

ورفع الفريق العراقي رصيده إلى 7 ألقاب من الدوري العراقي، وهو أكثر الفرق تحقيقا للبطولة بفارق كبير عن الجميع.

 

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