مؤمن سليمان يستقيل من تدريب الاتحاد الليبي

أعلن الاتحاد الليبي، اليوم الجمعة، رحيل مدربه المصري مؤمن سليمان عن منصبه.



وتقدم مؤمن سليمان باستقالته من منصبه، بعد تراجع نتائج الفريق في المباريات الأخيرة.



ووجه الاتحاد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الشكر لمؤمن سليمان متمنيا له التوفيق في الفترة المقبلة.



ويقود جمال خميس الاتحاد في مباراته المقبلة أمام أساريا، ضمن منافسات بطولة الدوري الليبي الممتاز.

واقتربت إدارة الاتحاد من حسم التعاقد مع الإيطالي جوسيبي سانينو، لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

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وكان الاتحاد قد سقط في فخ التعادل السلبي بمباراته الأخيرة أمام نظيره الخمس.

وتراجع الاتحاد للمركز الخامس بجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة.

وكان سمير كمونة، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، قد تولى القيادة الفنية لنادي الخمس الليبى فى نهاية شهر سبتمبر الماضي.

الجهاز الفني لنادي الخمس الليبي

وجاء الجهاز الفني لنادي الخمس الليبي كالتالي:

سمير كمونة “مدير فني”.

هشام جابر “مدرب عام”

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كابتن خالد المرغني “مدير الكرة”

أ مجد الشوال “مدرب مساعد ليبي”

صباح شنقوب “مدرب لحراس المرمى”

الدكتور محمد حسن “مخطط ومدرب الأحمال”

وبدأ سمير كمونة مشوار التألق في بداية التسعينيات ضمن صفوف المقاولون العرب، وتُوج معه بكأس مصر موسم 1994-95، لينتقل إلى النادي الأهلي ويبدأ رحلة الأمجاد، وتوج مع الأهلي ببطولة الدوري الممتاز موسمين والبطولة العربية مرتين، وكأس مصر مرة وحيدة وأصبح أحد أهم عناصر خط دفاع منتخب مصر الأول.

كان كمونة أحد أهم عناصر منتخب مصر المتوج بكأس الأمم الأفريقية 1998، ومن خلالها نال فرصة الاحتراف الأوروبي ضمن صفوف كايزرسلاوتيرن الألماني مع زميله هاني رمزي قائد دفاع الفراعنة.