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رياضة

مؤمن سليمان يقود فريق الشرطة للتتويج بالدوري العراقي

مؤمن سليمان، فيتو
مؤمن سليمان، فيتو

نجح فريق الشرطة في السيطرة على لقب الدوري العراقي للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بفضل مدربه المصري مؤمن سليمان.

وحقق الشرطة الفوز على فريق دهوك، مساء اليوم الخميس، بهدف دون رد خلال المباراة التي جرت أحداثها ضمن منافسات الجولة 37 من عمر المسابقة.

وسجل عبد المجيد بو بكار هدف اللقاء الوحيد بعد مرور 51 دقيقة، ليرفع الشرطة رصيده إلى 84 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة.

ووسع الشرطة الفارق مع القوة الجوية إلى 5 نقاط قبل جولة واحدة فقط من النهاية، مستفيدا من تعادل الأخير مع القاسم (1-1).

مؤمن سليمان صاحب إنجاز الفوز بالدوري العراقي

ويعود الفضل في هذا التفوق لفريق الشرطة والسيطرة على الدوري العراقي لمدربه المصري مؤمن سليمان والذي فتح الباب أمامه لاستعادة اللقب في النسخة قبل الماضية 2021-2022.

ورحل سليمان الموسم الماضي، ولكن الشرطة احتفظ باللقب مرة أخرى، قبل أن يعود سليمان للقيادة الفنية مرة أخرى، ويتوج بالدوري للمرة الثانية في مسيرته والثالثة على التوالي بالنسبة للفريق.

ورفع الفريق العراقي رصيده إلى 7 ألقاب من الدوري العراقي، وهو أكثر الفرق تحقيقا للبطولة بفارق كبير عن الجميع.

 

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الشرطة مؤمن سليمان الدوري العراقي فريق الشرطة

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