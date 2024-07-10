الخميس 11 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

حقيقة إصابة هشام ربيع طليق الفنانة بوسي في حادث سير

هشام ربيع طليق الفنانة
هشام ربيع طليق الفنانة بوسي

أثار رجل الأعمال هشام ربيع، طليق الفنانة بوسي، قلق المتابعين، بسبب نشر صورة لسيارته بعد تعرضها لحادث سير، عبر حسابه على موقع الصور الشهير “انستجرام”.

سيارة هشام ربيع
 

في هذا السياق، كشف مصدر لـ “فيتو”، حقيقة تعرض هشام ربيع، للإصابة بعد ظهور سيارته مهشمة، حيث أكد على أن من تعرض للحادث، هو السائق الخاص به، حيث اصطدم بسيارة نقل.

 

على الجانب الآخر، كان قد أكد رجل الأعمال هشام ربيع، قام بتحرير محضر ضد أحد الأشخاص بسبب مشاجرة وقعت بينهما، بسبب أولوية المرور أثناء ذهابه إلى مطار القاهرة الدولي في ثاني أيام العيد، بعدما اعترضه الأخير بسيارته بشكل مفاجئ، ما تسبب في خسائر كبيرة بسيارة رجل الأعمال.

 

وكان  رجل الأعمال هشام ربيع، كشف حقيقة عودته لطليقته المطربة بوسي ، بعدما انتشرت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية علي السوشيال ميديا تزعم ذلك.

 

حقيقة عودة بوسي إلي طليقها 

 

وقال هشام ربيع في تصريح  خاص لـ فيتو:"نحن لم نعد لبعضنا ولكن تربطنا علاقة طيبة.. وكل ما تردد عن وجود قضايا بيننا أمر ليس له أساس من الصحة.. علاقتنا كويسة جدًّا ببعض ولكن مرجعناش لبعض ومعنديش علم مين قال كدا". 

 

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