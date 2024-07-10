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رياضة

يورو 2024، إنجلترا تتعادل مع هولندا 1-1 في شوط أول مثير (فيديو وصور)

إنجلترا وهولندا
إنجلترا وهولندا

يورو 2024، تعادل منتخب إنجلترا مع نظيره منتخب هولندا بنتيجة 1-1، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على أرضية ملعب "سيجنال إيدونا بارك" ضمن الدور قبل النهائي لمنافسات بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

 

وسجل تشافي سيمونز الهدف الأول لمنتخب هولندا في شباك إنجلترا في الدقيقة 7 عن طريق تصويبة صاروخية، فيما تعادل هاري كين للإنجليز في الدقيقة 18 عن طريق ركلة جزاء.

 

 

مباراة إنجلترا وهولندا
مباراة إنجلترا وهولندا
مباراة إنجلترا وهولندا
مباراة إنجلترا وهولندا
مباراة إنجلترا وهولندا
مباراة إنجلترا وهولندا
مباراة إنجلترا وهولندا
مباراة إنجلترا وهولندا

 

تشكيل إنجلترا أمام هولندا 

وجاء تشكيل إنجلترا أمام هولندا كالتالي:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

في خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، مارك جيهي.

في خط الوسط: ساكا ديكلان رايس، كوبي ماينو،، كيران تريبيير.

في خط الهجوم: فيل فودين، هاري كين، بيلينجهام.

فيما جاء على مقاعد البدلاء كلا من: رامسديل، هندرسون، كونسا، جالاجير، دانك، ترينت ألكسندر أرنولد، توني، جوردون، واتكينز، بوين، إيزي، جوميز، بالمر، وارتون.

مباراة إنجلترا وهولندا
مباراة إنجلترا وهولندا

تشكيل هولندا أمام إنجلترا 

وجاء تشكيل هولندا كالتالي:"

في حراسة المرمى: فيربروخن.

في خط الدفاع: دومفريس، دي فراي، فان دايك، ناثان آكي.

في خط السوط: شوتين، رينديرز، تشافي سيمونز.

في خط الهجوم: كودي جاكبو، ممفييس ديباي، مالين.

البدلاء: جيرترويدا، دي ليخت، فينالدوم، فيجورست، بيلو، ميكي فان دي فان، فيرمان، بليند، ستيفن بيرجوين، بروبي، ماتسين، زيركزي، فليكين، بيرجوين، جرافنبرج.

مباراة إنجلترا وهولندا

وتأهل منتخب إنجلترا إلى منافسات الدور نصف النهائي من البطولة الأوروبية عقب فوزه على سويسرا بركلات الترجيح.

بينما تأهل المنتخب الهولندي إلى منافسات الدور ذاته عقب الفوز على تركيا بهدفين مقابل هدف.

يذكر أن الفائز من هذه المواجهة سيلاقي منتخب إسبانيا في المباراة النهائية، الأحد المقبل.

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