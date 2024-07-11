الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعلن عن وظائف شاغرة، اعرف التفاصيل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عن حاجة الجهاز لوظائف قيادية واشرافية.

الوظائف المطلوبة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وكشف الجهاز عن الوظائف المطلوبة والتي تضمنت ما يلي مدير عام الإدارة العامة لتكافؤ الفرص ومدير عام الإدارة العامة للدعم القانوني للجمعات والمراكز البحثية ومدير عام الإدارة العامة للدعم القانوني للهيئات العامة ومدير عام الإدارة العامة للدعم القانوني للجهات المركزية ومدير عام الإدارة العامة لدعم ومتابعة الجامعات والمراكز البحثية

مدير عام الإدارة العامة لدعم ومتابعة الهيئات العامة ومدير عام الإدارة العامة لدعم ومتابعة الجهات المركزية

مدير عام الإدارة العامة للتراسل الرقمي المؤسسي ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات ومدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني ومدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش والضبط القضائي ومدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

الأوراق المطلوبة للتقديم

وأشار الجهاز أن الأوراق المطلوبة تتضمن ما يلي: الصورة الشخصية والرقم القومي وجه أول ساري والرقم القومي وجه ثاني سارية وصحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال) وبيان حالة وظيفية موضحًا بها المسار الوظيفى بتاريخ حديث معتمد ومختوم والجزاءات ان وجدت وموجه للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لموظفى الحكومة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية

وبيان حالة وظيفية موضحًا بها المسار الوظيفى بتاريخ حديث معتمد ومختوم والجزاءات ان وجدت وموجه للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لموظفى الحكومة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وشهادات التدريب لموظفى الحكومة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وشهادات التدريب لموظفى الحكومة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وشهادات التدريب لموظفى القطاع خاص وشهادة خبرة لموظفى القطاع خاص وشهادة خبرة للضباط المتقاعدي والمؤهل الدراسي لموظفى القطاع خاص والموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث لموظفى القطاع خاص

ومقترح التطوير الوظيفي وفقًا لقرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى رقم 95 لسنة 2017 وإفادة من جهة عمل المتقدم بموقف الجزاءات والإحالة إلى المحاكمة التأديبة والجنائية لموظفى الحكومة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وإفادة من جهة عمل المتقدم بموقف الجزاءات والإحالة إلى المحاكمة التأديبة والجنائية لموظفى الحكومة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

خطوات ومواعيد التقديم للوظائف

يتم التقديم الكترونيًا خلال الفترة من 7/23 الي 8/6 ويتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة ويجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.



وفي حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب وفي حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو مثبت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.



وفي حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب وفي حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.



وفي حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.