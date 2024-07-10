أحمد صيام: مكنتش ناوي أحترف التمثيل وهذا سبب رفض دور "الشاذ" (فيديو)

أحمد صيام، قال الفنان أحمد صيام: "أتعامل مع الفن من باب حبي للتمثيل قبل أن تكون مهنة ولكن أحيانا باضطر أشترك في أعمال فنية علشان محتاج فلوس".

مخطط الفنان أحمد صيام وأزمة الأموال

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الستات" الذي تقدمه سهير جودة ومفيدة شيحة بقناة "النهار": "أنا مكنتش ناوي أحترف التمثيل علشان ماضطرش أعمل حاجات علشان أعمل فلوس أفتح بيها البيت وكنت مخطط لحياتي إني أفضل هاوي".

الفنان أحمد صيام، فيتو

مهنة أحمد صيام بخلاف التمثيل

ولفت: "أنا في الأساس محاسب ودي شغلتي الأساسية وأنا خرجت معاش مبكر، والفن والتمثيل بالتحديد مبيحبش ضرة وعلشان كده تفرغت للتمثيل".

مسلسل أبو العلا البشري

وأشار أحمد صيام: "بعد أبو العلا البشري قررت أركز في التمثيل خاصة أن الناس وقتها بدأت تعرفني في الشارع".

حساب أحمد صيام في البنك

وتابع: "ليا أقاربي في البلد متخيلين إني باطلع في التليفزيون أقول كلمتين باشيل شوال فلوس وأنا مروح ومع الأعمال بيقولوا ده مليونير، وأنا في الحقيقية حسابي في البنك ميزيدش عن 15 ألف جنيه، والفلوس بالنسبة لي مصدر أعيش وانبسط وأخلي ولادي عينهم مليانة ومستمتعين وكده تمام".



قصة رفض أحمد صيام دور الشاذ جنسيا

وأوضح: "رفضت دور شاذ جنسيا لإن الحكاية فيها قناعات وأنا مقتنع أعمل ايه ومعملش ايه، والفن اختيار، ولما اتعرض على دور الشاذ كان عندي بنتين صغيرين وسألتهم فالاتنين قالوا لأ بلا تردد، قلت لهم طيب ما انتوا اتفرجتوا على خالد الصاوي وقلتوا ده شاطر فكان ردهم بس احنا مش ولاد خالد الصاوي، وأنا قبلهم كنت رافض الدور".