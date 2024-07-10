الأربعاء 10 يوليو 2024
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سياسة

البابا تواضروس يشهد احتفالية التعافي من الإدمان بالإسكندرية

البابا تواضروس
البابا تواضروس

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، بمسرح المقر البابوي بالإسكندرية احتفالية تخريج مجموعة جديدة من خدمة "الابن الشاطر" وهي الخدمة المركزية للتعافي من الإدمان بالاسكندرية، بحضور الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية وعدد من الآباء الكهنة.
 

تضمنت الاحتفالية مجموعة من الكلمات منها كلمة القمص ثاؤفيلس لطفي مؤسس ومسؤول الخدمة عن دور واهمية الخدمة للحفاظ على كيان الأسرة والقس يوحنا مجدي مدبر عدد من مراكز الخدمة والذي عرض إحصائيات الخدمة في العام الماضي وعن رؤية الخدمة في الفترة المقبلة وبعدها قدم بعض المتعافين تجاربهم مع التغيير الذي جرى في حياتهم ودور خدمة الابن الشاطر فيه، وناقشهم وشجعهم قداسة البابا تواضروس الثاني.

تشجيع البابا تواضروس لمكافحة الإدمان

ثم رحب نيافة الأنبا بافلي مسؤول خدمة مكافحة الإدمان بالإسكندرية بقداسة البابا تواضروس الثاني شاكرًا حرصه الدائم على دعم وتشجيع هذه الخدمة.

واختتم قداسة البابا تواضروس الثاني بكلمة معبرًا عن سعادته بهذه الخدمة وعلّم قداسته الحضور ٣ عبارات:
أنا حياتي غالية عند المسيح.
أنا عندي إيمان قوي في المسيح.
أنا عندي رجاء كبير في شخص المسيح.

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