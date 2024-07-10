أسماء أبو اليزيد تحتفل بعيد ميلادها الأول بعد زواجها

فاجأت الفنانة أسماء أبو اليزيد، جمهورها بإطلالة أنيقة مختلفة عن ستايلها المعتاد في عيد ميلادها.

ظهرت أسماء أبو اليزيد وهي ترتدي Crop Top أسود اللون مزين بخرز في طرقه، وبنطلون ملحق من فوقع جزء من تنورة ملفوف بشكل مميز، مع تصفيف شعرها ضفيرة، وعلقت كاتبا: عيد ميلاد سعيد لي.

يذكر أن آخر أعمال أسماء أبو اليزيد كان مسلسل "صلة رحم" في رمضان 2024، من بطولة إياد نصار، ويسرا اللوزي، ومحمد جمعة، تأليف هشام عبية، وإخراج تامر نادي.

أسماء أبو اليزيد ممثلة ومغنية، درست في كلية الفنون الجميلة وشاركت في بدايتها في عدد كبير من العروض المسرحية التي عرضت على مسرح الهناجر ونافست على جائزة الشيخ سلطان القاسمي لأفضل عرض مسرحي لعام 2016.

لفتت الأنظار بقوة من خلال أدائها لشخصية “تقى” في مسلسل هذا المساء، و"نوجة" في مسلسل هوجان، كما شاركت في العديد من المسلسلات والأفلام، كما شاركت أيضًا في فرقة «بهججة» وقامت بتقديم عدة مونولوجات في عدة حفلات

ولدت لأب من القاهرة وأم من الشرقية، أحبت التمثيل من صغرها، إلا أنه لم يكن متاحًا لها في المدرسة لعدم وجود مسرح مدرسي، ولكنه أتيح لها في الكلية فالتحقت به من السنة الأولى من خلال اتيليه المسرح.

تدربت في “اتيليه المسرح” على يد المخرج شادي الدالي، واشتركت من خلاله في عدد كبير من العروض المستقلة، كان آخرها ”الخلطة السحرية للسعادة” التي نافست في مهرجان المسرح العربي على ”جائزة الشيخ سلطان القاسمي” لأفضل عرض مسرحي عربي لعام 2016.