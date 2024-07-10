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ثقافة وفنون

"جراج عمومي" أحدث أعمال الفنانة بسمة بوسيل (فيديو)

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

طرحت الفنانة بسمة بوسيل أغنية جديدة بعنوان "جراج عمومي" على جميع المنصات، واصطحبتها بفيديو للكلمات.

الأغنية من كلمات مصطفي حسن، ألحان كريم عاشور، توزيع اماديو، ميكس وماستر مصطفي رؤوف، مدير إنتاج أشرف سالم.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

أنت قوم، وأنتي قومي

كله برا قلبي يلا، قلبي مش جراج عمومي

ولا عايزة أحب ولا أتحب سيبوني ارتاح

أنا كل من هب ودب شبعني جراح

 

قلبي من اللحظة ديا خلاص مغلق للإصلاح

أنت قوم، وأنتي قومي

كله برا قلبي يلا، قلبي مش جراج عمومي

قدمت السبت والحد وباقي الأسبوع

عشرتكم والله بجد أفشل مشروع

قلبي يا عيني جالكوا سريع رجع موجوع

 

 

وقد سبق وأعلنت بسمة بوسيل عن عودتها للغناء في شهر مايو الماضي، وذلك عن طريق طرح طرح أغنية “البدايات”، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ومن ألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقي فهد.

وأعربت بسمة بوسيل حينها عن سعادتها الكبيرة بإنتاج تامر حسني الأغنية لها قائلة: “اسمعوا أغنيتي الجديدة #البدايات دلوقتي على يوتيوب وجميع منصات الاستماع، إن شاء الله، تعجبكم مستنية رأيكم”.

وأضافت بسمة بوسيل:" على فكرة الأغنية دي بتاعت تامر  و لما قلتله اني عايزة أعمل أغاني بتاعتي على طول شجعني وقالي طب أول اغنية ليكي أنا هعملهالك، وطلبت منه دي عشان كنت بحبها أوي، فمترددش لحظة أنه يديهالي.

ومن جانبه قال تامر حسني: “الدنيا كلها متغلاش عليكي يا بسوم ألف مليون مبروك، وغنتيها غنا عظيم بجد أيوه  أنا المدرب والمنتج  بس إحساسك هو الموضوع كله مقدما الشكر لـ صناع الأغنية”.

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أغنية جديدة أشرف سالم الفنانة بسمة بوسيل الفنانة بسمة أيمن بهجت قمر ايمن بهجت

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