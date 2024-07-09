الثلاثاء 09 يوليو 2024
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أخبار مصر

حقيقة تحريك أسعار الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال

أزمة الكهرباء
أزمة الكهرباء

 كشف مصدر حكومي حقيقة تحريك أسعار الكهرباء، حيث أكد أنه لم يتم تحريك أسعار الكهرباء وأنه في حالة التحريك سيتم الإعلان بمعرفة الحكومة.

كما أكد المصدر أنه يتم العمل حاليا على وقف تخفيف الأحمال في الأسبوع الثالث من يوليو الجارى.

أول اجتماع للحكومة الجديدة بعد حلف اليمين الدستورية

وفي السياق، ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع للحكومة الجديدة، بعد حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استهله بتقديم خالص الشكر للرئيس على منحه الثقة في تشكيل الحكومة الجديدة، متعهدا ببذل الحكومة قصارى جهدها؛ من أجل استكمال مسيرة التنمية التي بدأها في مختلف أرجاء الجمهورية.

وخلال الاجتماع، بدأ رئيس مجلس الوزراء حديثه بتقديم التهنئة للرئيس والحكومة وللشعب المصري العظيم؛ بمناسبة بدء العام الهجري الجديد، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على مصر والمصريين بالخير والرخاء.

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الدكتور مصطفى مدبولي تحريك اسعار الكهرباء أسعار الكهرباء الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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