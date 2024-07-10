الأربعاء 10 يوليو 2024
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محافظات

محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لبحث الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، والعميد وسيم حامد قائد مركز القيادة التخصصي، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وممثلي شركات المرافق.

وأكد محافظ سوهاج على توفير كافة أوجه الدعم والمساندة لجميع الجهات المعنية، واتخاذ خطوات جادة وسريعة للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة في أسرع وقت ممكن، حيث بلغت نسبة تنفيذ المشروعات ٨٦% بالمرحلة الأولى.

وأشار "سراج" إلى أن اجتماع اليوم يهدف إلى تحديد معوقات التنفيذ فيما تبقى من مشروعات ووضع الحلول العاجلة لها، موجها رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة الطرق التى تم الانتهاء من أعمال المرافق بها تمهيدا للبدء في أعمال الرصف.

ووجه محافظ سوهاج بتحديد أولوية للمناطق التي تحتاج إلى سرعة إنهاء الأعمال، والانتهاء من كافة المشروعات بها، والبدء في أعمال الرصف فورا.

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