الأربعاء 10 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ سوهاج يناقش خطة تطوير مرسى ناصر السياحي

محافظ سوهاج يناقش
محافظ سوهاج يناقش خطة تطوير مرسى ناصر السياحي

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، خلال جولته الميدانية، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، مرسى ناصر السياحي، واستراحة كبار الزوار، بمدينة ناصر حي شرق سوهاج، بحضور اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، وعلي لطفي رئيس حي شرق، وأسامة المصري مدير عام السياحة بالمحافظة.

محافظ سوهاج يؤكد على أهمية استغلال موارد المحافظة وتعظيمها بما يعود بالنفع على المواطن


وأوضح المحافظ أن الزيارة لتلك الأماكن تأتي للوقوف على حالتها ومدى استفادة المحافظة منها، وتعظيم الإمكانيات المتاحة بها، من خلال طرحها للاستثمار، وتحقيق عوائد اقتصادية للمحافظة، موجها مسئولي السياحة بمراجعة كافة تراخيص البواخر السياحية، والعقود المبرمة مع المحافظة، ومراجعة نسب التشغيل، ومدى الالتزام بالاشتراطات البيئية.

وأبدى محافظ سوهاج استياءه من حالة استراحة كبار الزوار وحالة الإهمال الموجودة بها، مؤكدا على ضرورة استغلال الموقع المتميز للاستراحة، ووضع تصور لإنشاء مشروع سياحي متكامل بالمنطقة؛ لخدمة المواطنين، وتحقيق عائد اقتصادي للمحافظة.
 

 

 

محافظ سوهاج إنشاء بازارات سياحية وطرحها للشباب لخلق فرص عمل جديدة
 

وأشار المحافظ إلى عقد اجتماع في أقرب وقت مع ممثلي شركات السياحة للعمل على زيادة المنتج السياحي المعروض بسوهاج، ووضع المحافظة على الخريطة السياحية، موجها بحسن استغلال مرسى ناصر السياحي، وإنشاء بازارات سياحية، وطرحها للشباب؛ لخلق فرص عمل جديدة، لافتا إلى ضرورة إعادة دراسة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالبازارات الموجودة بالمرسى السياحي، بحيث يكون بها من المرونة ما يساهم في جذب المستثمرين.

محافظ سوهاج يتفقد مستشفى الهلال ويتابع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين (صور)

2957 طالبا يؤدون امتحانات برامج التعليم المدمج بجامعة سوهاج

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الخدمات الطبيه المقدمة للمواطنين الدكتور محمد عبد الهادى حى شرق سوهاج سكرتير عام المحافظة محافظ سوهاج

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يتفقد مستشفى الهلال ويتابع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين (صور)

حبس ربة منزل طعنت طليقها بسبب 500 جنيه في سوهاج

ضبط 4 أشخاص نشبت بينهم مشاجرة بسبب مبلغ مالي في سوهاج

رئيس جامعة سوهاج يشهد مناقشة مشروعات تخرج طلاب الهندسة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 عبر موقع "فيتو"

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الدبلومات الفنية 2024 من خلال بوابة نتيجة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2024، 26 طالبا بقائمة الأوائل

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2024، اعرف درجتك بالاسم ورقم الجلوس

مباشر الآن، نتيجة الدبلومات الفنية 2024، اعرف خطوات الحصول عليها

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الأول برقم الجلوس

الحكومة: وقف تخفيف أحمال الكهرباء نهائيا خلال 10 أيام

انهيار تام، كواليس تحقيقات النيابة مع شيرين عبد الوهاب

منوعات

المزيد

أمر فرنسي بوقف المطر، اعرف التفاصيل

نفوق 150 حيوانًا غرقًا جراء فيضانات الهند

فريق من العلماء يطور ساعة ذرية عالية الدقة

كنزة لايلي تفوز بجائزة ملكة جمال الذكاء الصناعي

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نهاية التعاملات اليوم الأربعاء 10- 07- 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء 10-7-2024

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بعد انخفاضه بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الأربعاء

آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-07-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

التفاصيل الكاملة لصفقة الآثار في حزب الوفد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مكانة المتقين، تفسير الشعراوي للآية 198 من سورة آل عمران (فيديو)

تفسير حلم المدرس في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مالية كبيرة

الكافرون بالآخرة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 22 بسورة النحل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية