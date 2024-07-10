محافظ سوهاج يناقش خطة تطوير مرسى ناصر السياحي

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، خلال جولته الميدانية، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، مرسى ناصر السياحي، واستراحة كبار الزوار، بمدينة ناصر حي شرق سوهاج، بحضور اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، وعلي لطفي رئيس حي شرق، وأسامة المصري مدير عام السياحة بالمحافظة.

محافظ سوهاج يؤكد على أهمية استغلال موارد المحافظة وتعظيمها بما يعود بالنفع على المواطن



وأوضح المحافظ أن الزيارة لتلك الأماكن تأتي للوقوف على حالتها ومدى استفادة المحافظة منها، وتعظيم الإمكانيات المتاحة بها، من خلال طرحها للاستثمار، وتحقيق عوائد اقتصادية للمحافظة، موجها مسئولي السياحة بمراجعة كافة تراخيص البواخر السياحية، والعقود المبرمة مع المحافظة، ومراجعة نسب التشغيل، ومدى الالتزام بالاشتراطات البيئية.

وأبدى محافظ سوهاج استياءه من حالة استراحة كبار الزوار وحالة الإهمال الموجودة بها، مؤكدا على ضرورة استغلال الموقع المتميز للاستراحة، ووضع تصور لإنشاء مشروع سياحي متكامل بالمنطقة؛ لخدمة المواطنين، وتحقيق عائد اقتصادي للمحافظة.



محافظ سوهاج إنشاء بازارات سياحية وطرحها للشباب لخلق فرص عمل جديدة



وأشار المحافظ إلى عقد اجتماع في أقرب وقت مع ممثلي شركات السياحة للعمل على زيادة المنتج السياحي المعروض بسوهاج، ووضع المحافظة على الخريطة السياحية، موجها بحسن استغلال مرسى ناصر السياحي، وإنشاء بازارات سياحية، وطرحها للشباب؛ لخلق فرص عمل جديدة، لافتا إلى ضرورة إعادة دراسة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالبازارات الموجودة بالمرسى السياحي، بحيث يكون بها من المرونة ما يساهم في جذب المستثمرين.