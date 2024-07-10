الأربعاء 10 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد مستشفى الهلال ويتابع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين (صور)

محافظ سوهاج يتفقد
محافظ سوهاج يتفقد مستشفى الهلال ويتابع مستوى الخدمات

قام اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، بجولة ميدانية تفقد خلالها مستشفى الهلال للتأمين الصحي، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفى، والعمل على إزالة أية معوقات، بحضور اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حسن ياسين مدير عام التأمين الصحي بسوهاج، والدكتور أحمد عبد الكريم وكيل مديرية الصحة، والدكتور محمد عبد الرحيم مدير مستشفى الهلال.

جاء ذلك استمرارا لجولاته الميدانية التي يقوم بها لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بسوهاج. 

محافظ سوهاج يتفقد مستشفى الهلال ويتابع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين 

وتفقد المحافظ خلال جولته بالمستشفى أقسام الإستقبال، والعمليات، والعناية المركزة، ووحدة القسطرة القلبية، ووحدة الغسيل الكلوي". 

والتقى عدد من المرضى داخل تلك الأقسام، وأطمأن منهم على مستوى الخدمات المقدمة، واستمع إلى شكواهم، ووجه إدارة المستشفى بمنع الانتظار والتكدس أمام غرفة العمليات، وتوفير أماكن انتظار لائقة للمرضى، ووضع خطة للإحلال الجزئي لماكينات الغسيل الكلوي، بالتعاون مع مديرية الصحة، على أن يتم إعداد تلك الخطة خلال أسبوع.

واطمأن المحافظ خلال جولته على مدى توافر المستلزمات الطبية، والعلاج داخل المستشفى، موجها بتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمرضى، والعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتيرة العمل بمشروع تطوير المستشفى للانتهاء منها في أقرب وقت.

2957 طالبا يؤدون امتحانات برامج التعليم المدمج بجامعة سوهاج

محافظ سوهاج يعقد لقاءه الأول بالمواطنين لبحث شكواهم (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الخدمات الطبيه المقدمة للمواطنين الدكتور محمد عبد الهادى المستلزمات الطبية سكرتير عام المحافظة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ماكينات الغسيل الكلوي سوهاج اليوم

مواد متعلقة

2957 طالبا يؤدون امتحانات برامج التعليم المدمج بجامعة سوهاج

تعيين 26 معيدا من خريجي دفعة اليوبيل الفضي بزراعة سوهاج

حبس ربة منزل طعنت طليقها بسبب 500 جنيه في سوهاج

ربة منزل تمثل جريمة قتل زوجها بعد الزواج بـ 4 شهور في سوهاج

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الدبلومات الفنية 2024 من خلال بوابة نتيجة التعليم الفني

مباشر الآن، نتيجة الدبلومات الفنية 2024، اعرف خطوات الحصول عليها

نتيجة الدبلومات الفنية 2024، 26 طالبا بقائمة الأوائل

بعد تداول تصميم مقترح له، ساويرس عن الباسبور المصري: أي حاجة أحسن، والحالي يحزن

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية بنسبة نجاح 70.9%

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2024، اعرف درجتك بالاسم ورقم الجلوس

بسبب تخفيف الأحمال، خبير اقتصادي يطالب الحكومة باقتراض 3 مليارات دولار من البنك المركزي

الكهرباء تفسر أسباب وقف العمل بجداول تخفيف الأحمال في المحافظات

منوعات

المزيد

فريق من العلماء يطور ساعة ذرية عالية الدقة

كنزة لايلي تفوز بجائزة ملكة جمال الذكاء الصناعي

سيتسبب بتوقف حركة المرور، حفل زفاف ضخم لابن أغنى رجل في آسيا

عمرها 97 عاما، قاضية تخسر دعوى تستهدف عودتها للعمل

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في السوق

انخفاض أسعار 4 سلع غذائية خلال يونيو

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء في السوق المحلي

تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء ببداية التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

معلومات هامّة عن الدواء المصري الجديد لعلاج أمراض الكبد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بلغة الإشارة، الجامع الأزهر يناقش الدروس المستفادة من الهجرة النبوية

تفسير حلم الجنازة في المنام وعلاقته بالخلافات العائلية

ما سبب تسمية شهر “المُحَرَّم” بهذا الاسم؟ وما المراد بـ الأشهر الحرم؟

المزيد
الجريدة الرسمية