محافظ سوهاج يتفقد مستشفى الهلال ويتابع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين (صور)

قام اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، بجولة ميدانية تفقد خلالها مستشفى الهلال للتأمين الصحي، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفى، والعمل على إزالة أية معوقات، بحضور اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حسن ياسين مدير عام التأمين الصحي بسوهاج، والدكتور أحمد عبد الكريم وكيل مديرية الصحة، والدكتور محمد عبد الرحيم مدير مستشفى الهلال.

جاء ذلك استمرارا لجولاته الميدانية التي يقوم بها لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بسوهاج.

محافظ سوهاج يتفقد مستشفى الهلال ويتابع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

وتفقد المحافظ خلال جولته بالمستشفى أقسام الإستقبال، والعمليات، والعناية المركزة، ووحدة القسطرة القلبية، ووحدة الغسيل الكلوي".

والتقى عدد من المرضى داخل تلك الأقسام، وأطمأن منهم على مستوى الخدمات المقدمة، واستمع إلى شكواهم، ووجه إدارة المستشفى بمنع الانتظار والتكدس أمام غرفة العمليات، وتوفير أماكن انتظار لائقة للمرضى، ووضع خطة للإحلال الجزئي لماكينات الغسيل الكلوي، بالتعاون مع مديرية الصحة، على أن يتم إعداد تلك الخطة خلال أسبوع.

واطمأن المحافظ خلال جولته على مدى توافر المستلزمات الطبية، والعلاج داخل المستشفى، موجها بتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمرضى، والعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتيرة العمل بمشروع تطوير المستشفى للانتهاء منها في أقرب وقت.