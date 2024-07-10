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محافظات

الأولى على الدبلومات بالبحيرة: كنت أذاكر 11 ساعة يوميا لتحقيق حلم والدي (فيديو وصور)

هاجر النجار، الأولى
هاجر النجار، الأولى على الدبلومات الفنية بالبحيرة، فيتو

فرحة كبيرة تعم محافظة البحيرة بالتحديد مركز ومدينة أبوحمص، حيث حصلت الطالبة هاجر شعبان  النجار على المركز الأول على مستوي الجمهورية بالدبلومات الفنية.

وأكدت الطالبة، أنها كانت تحلم بهذا اليوم حيث لم تكن تتوقع حصولها على المركز الأول.

كما أضافت الطالبة أنها لم تكن تتوقع حصولها على المركز الأول بالدبلومات الفنية ولكن تلقت الخبر بالدموع بتليفون خاص من وزارة التربية والتعليم مشيرة إلى أنها كانت تذاكر لأكثر من 11 ساعة يوميا بين المواد جميعها حتى تحقق حلم والده.

 

هاجر النجار، الأولى على الدبلومات الفنية بالبحيرة، فيتو
هاجر النجار، الأولى على الدبلومات الفنية بالبحيرة، فيتو

كما أكد والد الطالب، شعبان النجار، أنه كان يشجعها على المذاكرة بشكل جدي لأنها متفوقة كما أكد لها مرارا وتكرارا أنها سوف تحصل على المركز الأول واثقة بقدراتها وتحققت أمنيته اليوم بحصولها على المركز الأول.

 

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 

 

وأوضح وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف، أن أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام ۲۰۲٤ بلغ ٢٠ طالبة و٦ طلاب، مشيرًا إلى أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لعام ٢٠٢٤ تتسم بتعدد مسميات الشهادات، حيث يوجد ٢٤ شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) ووجود نظامين للدراسة ٣ سنوات، ٥ سنوات، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة (دراسة نظامية ودراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج، ودراسة بنظام الإعداد المهني).

 

نتيجة الدبلومات الفنية 2024

 

وفى نظام ٥ سنوات حضر (٢١٥٧٧) طالب (٤ شهادات) بنسبة نجاح ٨٩.٩٥ ٪؜، وفى التكنولوجيا التطبيقية نظام ٥ سنوات حضر  ٥٢ طالبا (شهادة واحدة) بنسبة نجاح ۹۸,۰۷ ٪؜، وفى نظام ٣ سنوات -  عام-  حضر ٥٦٧٢٨٧ طالبا، (٤ شهادات) بنسبة نجاح ٦٩,٤٧ ٪؜، وفى نظام ٣ سنوات بالتعليم والتدريب المزدوج حضر ١١٢٥٩ طالبًا (٤ شهادات) بنسبة نجاح ٨١.٤٤ %، وفى نظام ٣ سنوات برامج مطورة وفق منهجية الجدارات حضر  ١١٣٨٨٦ طالبا (٤ شهادات) بنسبة نجاح ۸۹.۰۳٪؜، وبالنسبة للتكنولوجيا التطبيقية نظام ٣ سنوات حضر ٣٠١٥ طالبا (٤ شهادات) بنسبة نجاح ٨٤.٧٤٪؜، وفى نظام ٣ سنوات إعداد مهني حضر  ٦٠١١٠ طلاب (٣ شهادات) بنسبة نجاح ٣٧,٨٤ ٪؜.

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الدبلومات الفنية 2024 من خلال بوابة نتيجة التعليم الفني

كما بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان ٤٥ طالبًا بنظام خمس سنوات بنسبة نجاح ۹۳.۳۳٪؜، بينما بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان ۹۷۳۸ طالبًا بنظام ثلاث سنوات بنسبة نجاح ۸۸.۰۹٪؜.

وأكد الوزير أن متوسط النتيجة العامة للدبلومات الفنية بلغ نسبة  ۷۰.۹%، مضيفا أن عدد الأوائل من محافظة القاهرة (٧) طلاب منهم ٣ طالبات و٤ طلاب، ومن محافظة السويس  (١) طالبة، ومن محافظة القليوبية  (١) طالبة، ومن محافظة البحيرة  (٢) طالبة، ومحافظة المنوفية (١) طالبة، ومحافظة الوادى الجديد  (٢) طالبة، ومن محافظة الجيزة (٢) طالبة، ومن محافظة الشرقية عدد (٢) طالبة، ومن محافظة بورسعيد  (٢) طالبة، ومن محافظة دمياط (٢) طالبة، ومن محافظة البحر الأحمر عدد (١) طالب، ومن محافظة الدقهلية  (١) طالبة، ومن محافظة أسيوط (٢) طالب وطالبة.

وأوضح الوزير أن عدد المتقدمين بلغ  ٧٩٠٦٢٥ طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي الحاضرين (٧٨٦٩٦٩) طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي الناجحين (٥٥٨٠١٨) طالبا وطالبة.

ووجه الوزير الشكر لجميع كوادر التعليم الفنى والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد صادق طوال العام الدراسي، واستكمال العملية التعليمية والعام الدراسي مع الالتزام بالحضور للمدرسة لتلقى التدريبات العملية والدروس النظرية وفقًا للخطة الدراسية.

هاجر النجار، الأولى على الدبلومات الفنية بالبحيرة، فيتو
هاجر النجار، الأولى على الدبلومات الفنية بالبحيرة، فيتو


 

كما أكد الوزير أن التعليم الفنى نجح بما تم بناؤه من قدرات في تقديم شرح إضافي للمناهج والدروس من خلال تخصيص قناة مصر للتعليم الفنى لتقديم شرح لجميع برامج التعليم الفنى بمعدل ۱۲ ساعة يوميًا، و٦ قنوات للتعليم الفنى على قناة (YouTube) لشرح المقررات والمراجعات، كما تم إنشاء وتفعيل منتديات التعليم الفنى لتوفير روابط شرح للدروس والتواصل مع الطلاب، وتفعيل قنوات التعليم الفني بالمديريات التعليمية، وصفحات التواصل الخاصة بالمدارس الفنية.

وتابع الوزير أنه تم عقد الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية خلال الفترة من ٢٥ مايو إلى ٢٧ يونيو ٢٠٢٤،حيث تقدم للامتحانات ٧٩٠٦٢٥ طالب وطالبة، وتم عقد الامتحانات في ٢٥٦٢ لجنة، وللعام الثالث على التوالى شارك (۱۸۰۰) من ممثلي سوق العمل مع مقيمي وزارة التربية والتعليم فى تقييم طلاب الدبلومات الفنية دارسي البرامج الدراسية المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية المطلوبة فى سوق العمل والبالغ عددهم (١١٤١١٧) طالبا وطالبة.

 

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