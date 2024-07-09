مكتبة مصر العامة بالدلنجات تستقبل الأطفال المشاركين بالأنشطة الصيفية (صور)

واصل فرع الدلنجات بمكتبة مصر العامة بدمنهور، فتح ذراعيه لاستقبال أطفال محافظة البحيرة لقضاء إجازتهم الصيفية في ممارسة أنشطة تفاعلية لتنمية المهارات الإبداعية والتثقيفية لديهم، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وذلك من أجل إعداد نشئ متطور مثقف يساعد في نهضة البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

مكتبة الطفل تستقبل أعداد كبيرة من الأطفال

استقبلت مكتبة مصر العامة فرع الدلنجات، في مكتبة الطفل عددا كبيرا من الأطفال للاطلاع على ألعاب وقصص وحكايات وروايات وأنشطة متعددة ومتنوعة ومتميزة في الرسم ومسرح العرائس.

نشاط صيفي لبرنامج “أجمل إجازة في أجمل مكتبة”

وتقيم مكتبة مصر العامة بدمنهور بفرعيها الدلنجات وكفر الدوار، نشاطا صيفيا لبرنامج "أجمل إجازة في أجمل مكتبة" يستهدف الأطفال من عمر 6 إلى 11 عاما ويكون نشاطه يوميًا بداية من الساعة التاسعة صباحًا، كما يضم العديد من المهرجانات الترفيهية للأطفال منها مهرجان الشمع والألوان، والبيتزا.

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