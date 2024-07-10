بعد رفضها التصالح مع حسام حبيب، تفاصيل ألبوم شيرين عبد الوهاب الجديد

شيرين عبد الوهاب، برغم الأزمة الحالية التي تمر بها الفنانة شيرين عبد الوهاب، إلا أنها انتهت مؤخرا من تسجيل أغاني ألبومها الجديد والذي من المفترض طرحه قريبا، بعد صعوبة إصداره بسبب الأزمة القائمة بينها وبين شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

معلومات عن ألبوم شيرين عبد الوهاب الجديد

ويضم ألبوم شيرين عبد الوهاب الجديد، عددا من الأغاني المختلفة ما بين الدراما والرومانسية ، وتتعاون في الألبوم مع الشاعر تامر حسين ومدين والموزع الموسيقي توما والشاعر الغنائي طارق عبد الستار والملحن خالد عز.

شيرين عبد الوهاب ترفض عرض حسام حبيب بالتصالح في النيابة

وكان المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين، قد أكد، قبل قليل، أن النيابة العامة، قررت صرف كل من حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب، من سراي النيابة في بلاغ الأخيرة ضده واتهامه بالتعدي عليها بالضرب، واتهامه لها بتكسير الاستوديو الخاص به، وغادرا مقر النيابة العامة.

وأوضح قنطوش لـ فيتو، أن الفنان حسام حبيب عرض التصالح والتنازل عن البلاغ المقدم منه ضد شيرين عبد الوهاب، لكنها قابلته بالرفض مؤكدة "مش مسامحاك ومش قادرة أقبل التصالح دلوقتي مستحيل”.