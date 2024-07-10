الترسانة يعلن اعتماد تقنية VAR بملعب حسن الشاذلي

أعلن نادي الترسانة الرياضي اليوم الأربعاء، عبر بيان من خلال موقع النادي الرسمي، عن اعتماد تقنية الـVAR بملعب حسن الشاذلي الخاص بالفريق.

بيان نادي الترسانة

وجاء بيان الترسانة كالتالي: حضر أمس الثلاثاء، ممثلو التليفزيون المصري وشركة الفار ولجنة الحكام المصرية، لمعاينة ملعب حسن الشاذلي، ومدى إمكانية إقامة المباريات عليه باستخدام تقنية الفار.

وأضاف: "جاء ذلك بناء على توجيهات النائب طارق سعيد حسانين، رئيس مجلس إدارة نادي الترسانة، المشرف على كرة القدم، باتخاذ إجراءات اعتماد ملعب الترسانة للعب باستخدام تقنية الفار، مع تحمل النادي كافة تكاليف المعاينة".

وأكمل: “وقد تم مخاطبة التلفزيون المصري، والاتحاد المصري لكرة القدم وشركة الفار، لبدء اتخاذ الإجراءات الفعلية لاعتماد الملعب، مع دفع كافة التكاليف”.

وزاد: “وقررت اللجنة اعتماد ملعب حسن الشاذلي للعب المباريات باستخدام تقنية الفار، بعد إجراء المعاينة، وطلبت بعض التعديلات البسيطة في أماكن الكاميرات وإزالة بعض الأسوار”.

وأضاف: “جاء ذلك بحضور الكابتن فهيم عمر مدير الكرة بنادي الترسانة، وممثلي لجنة الحكام الكابتن مجدي رزق والكابتن محمد الصباح والكابتن مصطفى عثمان، والمخرج التلفزيوني أحمد رمزي، والإدارة الهندسية، وشركة الفار بقيادة المهندس محمد حسين”.