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أخبار مصر

بعد تراجع إنتاجه، إيني تعتزم حفر بئرين بحقل ظهر في 2025

حقل ظهر،فيتو
حقل ظهر،فيتو
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صرح مصدر بوزارة البترول “لفيتو” بأن شركة شركة "إيني" الإيطالية تستعد لحفر بئرين جديدتين فى حقل "ظهر" بمياه البحر المتوسط العميقة باستثمارات قدرت بـ160 مليون دولار في النصف الثاني من العام المقبل.

وأشار المصدر إلى أن حقل "ظهر" وهو أكبر حقل للغاز في البحر الأبيض المتوسط، ويمثل نحو 35% من إنتاج الغاز في مصر حاليًا والذي يبلغ في المتوسط 5 مليارات قدم مكعب يوميًا.

وأضاف المصدر أن لقاء مسئولي ايني بالمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية منذ أيام  أثمر عن عدة اتفاقيات جديدة تهدف إلى توسع عمل إيني بمصر.

إيني تبدأ في عمليات التقييم لحفر بئرين بحقل ظهر 

وأكد أن "إيني" تعمل حاليًا في مرحلة تقييم لعمليات البحث والتنمية لمنطقة امتياز "شروق" والتى يقع فيها حقل ظهر، حيث تعكف على إجراء دراسات جيولوجية تمهيدًا لاستئناف عمليات الحفر في الحقل والمنطقة في الأيام القادمة. 

وأشار إلى أن شركة "إيني" (Eni) الإيطالية ضخت استثمارات في مصر بقيمة 7.7 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، بحسب تصريحات سابقة لـ كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني".


تراجع إنتاج ظهر أثر على احتياجات السوق المحلي


شهد إنتاج حقل "ظهر" أكبر الحقول  المنتجة للغاز تراجعًا في الإنتاج من 2.8 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2021، إلى 2.7 مليار قدم مكعب في 2022، ثم إلى 2.2 مليار قدم مكعب في عام 2023 قبل أن يتراجع خلال الشهور الستة الماضية دون ملياري قدم مكعب يوميًا. مما اثر تاثير مباشر علي احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي   واقف قطاع البترول تصدير الغاز في ظل أزمة الكهرباء  التي شهدتها البلاد في الشهر الماضي.

وتم اكتشاف  حقل ظهر عام 2015 وهو  أحد أهم الاكتشافات الغازية فى تاريخ مصر حيث سمح بدء الإنتاج منها في عام 2018 بتوقف مصر عن استيراد الغاز ثم تحولت مصدرًا صافيًا للغاز الطبيعي قبل أن تعود خلال العام الجاري لاستيراد الغاز المسال مع تراجع الإنتاج وارتفاع الطلب المحلي.

وبدأت مصر في الشهرين الماضيين شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال، في خطوة تهدف لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء في البلاد.

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