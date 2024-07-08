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أخبار مصر

وزير البترول خلال لقائه برئيس أباتشي: لدينا رغبة صادقة في إتاحة مناخ استثماري

وزير البترول خلال
وزير البترول خلال لقائه برئيس اباتشي

أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن الدولة المصرية لديها رغبة صادقة فى تكوين مناخ استثمارى جاذب فى كافة المجالات والاستفادة من الخبرات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن زيادة انتاج مصر من الغاز الطبيعى والزيت الخام يأتى على رأس أولويات المرحلة المقبلة وذلك بالتعاون مع شركاء القطاع الأجانب من خلال الإسراع بتنمية الاكتشافات الجديدة وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف لتحقيق اكتشافات جديدة تضيف لرصيد مصر من الاحتياطيات، جاء ذلك خلال استقباله جريج مكدانيال رئيس شركة أباتشى فى مصر والوفد المرافق حيث تم بحث أنشطة الشركة فى مصر وخططها خلال الفترة المقبلة لزيادة الانتاج من الغاز الطبيعى من مناطق امتيازها بالصحراء الغربية.
 

وأضاف بدوى أن أباتشى تعد أحد أكبر منتجى الزيت الخام فى مصر وساهمت فى تحقيق نجاحات كبيرة من خلال شراكتها مع قطاع البترول المصرى والتى تمتد لسنوات طويلة والتزامها بعملياتها فى مصر فى جميع الظروف والتحديات، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات بين قطاع البترول والشركة العالمية لتحقيق الأهداف المشتركة وخاصة فى مجالات البحث والاستكشاف وكفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات وإزالة الكربون والسلامة والصحة المهنية وتدريب الكوادر البشرية وتوفير التكنولوجيات المتطورة التى تتمتع بها أباتشى.

رئيس اباتشي يتطلع لزيادة التعاون وتعظيم موارد الطاقة  بمصر 

ومن جانبه أعرب رئيس أباتشى مصر عن تهنئته  للمهندس كريم بدوي بتعيينه وزيرًا للبترول والثروة المعدنية  وأعرب عن تطلع شركة أباتشي للتعاون مع الوزارة لتعظيم موارد الطاقة في البلاد بشكل مسئول ومستدام وأن تكون مصر وجهة استثمارية جذابة للشركات في جميع أنحاء العالم. وأضاف اننا نتطلع للعمل من أجل الاستمرار في تكثيف عمليات البحث والاستكشاف وتنمية الآبار لزيادة الانتاج والتعاون، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذى أحرزته الشركة فى عدة مجالات في مصر منها كفاءة الطاقة.

وأكد كلًا من وزير البترول ورئيس أباتشى مصر على استمرار ودعم التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.
 وحضر اللقاء الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى.

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