بدوي يبحث مع ايني الإيطالية سبل الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في مصر

استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية وفدًا رفيع المستوى من المسئولين بشركة إينى الإيطالية أكبر مستثمر في قطاع الطاقة في مصر والذى ضم السيد جويدو بروسكو الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية بالشركة، ومارتينا أوبيتزى رئيسة منطقة شمال افريقيا والمشرق العربى، ولوكا فيجناتى مدير الاستكشاف والإنتاج، وعددا من المسئولين بشركةإينى.

ورحب المهندس كريم بدوى في مستهل اللقاء بمسئولى الشركة الإيطالية مؤكدًا على أهمية الدور الذى تلعبه شركة إينى كشريك تاريخى واستراتيجى لمصر في قطاع الطاقة وله دور حيوى وبارز في أوقات التحديات وخاصة في الفترة الحالية التي تؤكد فيها على التزامها ودعمها لجهود مصر في تنمية موارد الطاقة.

وزير البترول: نتطلع لتحقيق المزيد من النجاحات المشتركة مع ايني الايطالية

وأكد بدوى على تطلع قطاع البترول لتحقيق المزيد من النجاحات المشتركة مع إينى الإيطالية والعمل على تركيز الجهود المشتركة بشكل أكبر على زيادة الإنتاج وتنمية موارد البترول والغاز بإعتباره أهم الأولويات في الاقتصاد المصرى وقطاع الطاقة، لافتًا الى أن التكنولوجيات الحديثة التي تطبقها شركة إينى في الاستكشاف والانتاج سيكون لها دور كبير في ذلك بعد أن ساهمت في تحقيق العديد من النجاحات واكتشاف حقول هامة في مصر والعالم وفى مقدمتها حقل ظهر.

كما أكد الوزير أهمية دعم التعاون مع الشركة الإيطالية في مشروعات كفاءة استخدام الطاقة والاستفادة من موارد الطاقة المتجددة وخفض الكربون من مواقع صناعة البترول والغاز خاصة في ظل رغبة الشركة الإيطالية واستعدادها في هذا المجال.

رئيس ايني: نعتز بشراكتنا القوية مع مصر في صناعة البترول

و من جانبه أعرب جويدو بروسكو الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة إينى الإيطالية عن سعادته باللقاء الأول مع المهندس كريم بدوى عقب توليه منصبه في الحكومة المصرية الجديدة، و أكد اعتزاز الشركة بشراكتها القوية مع مصر التى تمتد الى نحو 70 عامًا حققنا خلالها سويًا العديد من النجاحات وتجاوزنا التحديات، وأن لديها ثقة كاملة في التزام مصر وقطاع البترول والغاز في اطار الشراكة بين الجانبين .

و أكد الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة إينى على التزامها وأن لديها خطط لتنفيذ برامج حفر الآبار في مناطق عملها في مصر في عدد من الحقول بهدف زيادة الأنتاج.

كما تطرق اللقاء الى التأكيد المشترك على أهمية دعم التعاون في مشروعات خفض الانبعاثات في صناعة الغاز الطبيعى في اطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس ) وشركة إينى .

وحضر المباحثات المهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول للمكتب الفنى والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.