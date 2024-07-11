الزمالك يواجه طلائع الجيش اليوم لأول مرة في الدوري الممتاز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها اليوم الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري. الممتاز.

وتعد مواجهة الليلة بين الزمالك وطلائع الجيش هي الأولى بين الفريقين في الدوري الممتاز للموسم الجاري رغم انطلاق المسابقة منذ حوالي 10 أشهر تقريبا.

وانطلق الدوري المصري الممتاز في 18 سبتمبر 2023 ورغم ذلك يواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش لأول مرة.

ويتواجه الفريقان مجددا في الدور الثاني من الدوري الممتاز يوم 14 أغسطس المقبل باستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز

ويواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش فى التاسعة مساء اليوم الخميس باستاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والطلائع في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.