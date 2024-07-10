نقل مدير منطقة إسكان المرج لاستغلال منصبه

التقى النائب أحمد علي نائب دائرة المرج باللواء حمدي الجزار نائب وزير التنمية المحلية وذلك من أجل عرض مشكلات الأهالي العاجلة بـحي المرج وخاصة ملف الإسكان.

وقال البرلمانى أحمد على، إنه تم نقل مدير منطقة الإسكان بحي المرج لكثرة عطلته للمشاريع العامة الحى إلى المرور وذلك بعد عرض شكاوى الأهالى على الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الجديد

وأوضح البرلمانى أحمد على أن هناك شكاوى كثيرة وردت من الأهالي بسبب استغلال مدير منطقة الإسكان لاستغلال منصبه بما يخالف القانون.