الأربعاء 10 يوليو 2024
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نقل مدير منطقة إسكان المرج لاستغلال منصبه

النائب أحمد على يلتقى
النائب أحمد على يلتقى اللواء أحمد الجزار، فيتو
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التقى النائب أحمد علي نائب دائرة المرج باللواء حمدي الجزار نائب وزير التنمية المحلية وذلك من أجل عرض مشكلات الأهالي العاجلة بـحي المرج وخاصة ملف الإسكان.

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وقال البرلمانى أحمد على، إنه تم نقل مدير منطقة الإسكان بحي المرج لكثرة عطلته للمشاريع العامة الحى إلى المرور وذلك بعد عرض شكاوى الأهالى على الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الجديد

وأوضح البرلمانى أحمد على أن هناك شكاوى كثيرة وردت من الأهالي بسبب استغلال مدير منطقة الإسكان لاستغلال منصبه بما يخالف القانون.

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أحمد علي إبراهيم صابر التنمية المحلية الدكتور إبراهيم صابر النائب أحمد على محافظ القاهرة حي المرج

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