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أخبار مصر

محافظ القاهرة يقوم بزيارة مفاجئة لمخبز بالسيدة زينب ويستمع لشكاوى المواطنين (صور)

محافظ القاهرة،فيتو
محافظ القاهرة،فيتو
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فاجأ الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة مخبزًا للخبز المدعم بمنطقة الخضيرى بجوار مسجد بن طولون بالسيدة زينب للتأكد من الالتزام بالمواصفات المطلوبة، ووزن الرغيف وجودته، ومدى التزام المخبز بإنتاج كامل حصة الدقيق لتوفير الخبز للمواطنين بالسعر المدعم والجودة المطلوبة.

محافظ القاهرة: مبادرة حياة كريمة تجربة فريدة ومتميزة

أول قرار من محافظ القاهرة: الاستغناء عن رؤساء الأحياء في هذه الحالات

كما التقى محافظ القاهرة عددًا من المواطنين واستمع لآرائهم حول جودة الخبز ومدى توافره، وانتظام صرفه على البطاقات التموينية.

تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز المدعمة

شدد محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باستمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز المدعمة، والسياحية والافرنجية لمتابعة الالتزام بالأسعار والمواصفات.
ورافق المحافظ فى جولته ناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة،  ولواء هشام أبو المكارم رئيس حى السيدة زينب وعدد من قيادات المحافظة.

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محافظ القاهرة: مبادرة حياة كريمة تجربة فريدة ومتميزة

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أول قرار من محافظ القاهرة: الاستغناء عن رؤساء الأحياء في هذه الحالات

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