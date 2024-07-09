محافظ القاهرة يتفقد ميدان التحرير ويطالب بزيادة المزروعات

تفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة ميدان التحرير والمناطق المحيطة به.

وطالب محافظ القاهرة هيئة نظافة وتجميل القاهرة بزيادة المسطحات الخضراء فى الميدان واستبدال النخيل والأشجار الجديدة بالنخيل التالف، وزيادة المزروعات والورود، مع رفع كفاءة أعمدة الإنارة، والأسوار المحيطة بالميدان.

ورافق المحافظ فى جولته اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة وعدد من قيادات المحافظة.