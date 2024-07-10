الأربعاء 10 يوليو 2024
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سياسة

عضو لجنة التحقيق فى صفقة الآثار بالوفد يكشف كواليس قرار فصل المتورطين

عبد العظيم الباسل،
عبد العظيم الباسل، فيتو

أكد النائب عبد العظيم الباسل عضو الهيئة العليا لـحزب الوفد وعضو لجنة التنظيم المركزية المكلفة بالتحقيق فى صفقة الآثار، أن اللجنة تعرفت على الأشخاص المتواجدين فى الفيديو من خلال أعمال المراجعة، وتم تحديد هوية الأشخاص الصادر بحقهم قرار الفصل.

 

فصل المتورطين فى صفقة الآثار


صفقة الآثار، وأضاف عضو لجنة تنظيم الوفد لـ"فيتو": إن الأمر الثانى أنه وفقا لأعمال اللائحة ارتكبوا مخالفات تسىء للحزب بصفتهم أعضاء فيه بغض النظر عن أن الأمر كان داخل أو خارج الحزب، فهم أعضاء بالحزب وارتكبوا أعمالا مخلة فكان لابد من اتخاذ موقف وفقا للائحة الحزب.

اللجنة المكلفة بالتحقيق فى صفقة الآثار 

واستكمل الباسل: بالنسبة للتحقق من الفيديو من عدمه والإجراءات القانونية هى إجراءات من شأن النيابة، لافتا إلى أن القرار كان من المفترض اتخاذه بالأمس ولكن احتراما للدقة وحق المتهم فى إبداء دفاعه عن نفسه تم إرجاء القرار لليوم وتم مد فترة التحقيق اليوم نصف ساعة بعد إخطارهم للحضور بالأمس مرة أخرى ولم يحضروا أيضا.

وأصدرت لجنة تنظيم الوفد قرارا بفصل سفير نور وعبد الوهاب محفوظ، المتهمين في فيديو صفقة الآثار، من حزب الوفد وإحالة الواقعة للنيابة.

فصل المتورطين في الفيديو المسيء لحزب الوفد

واعتمد الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد القرار الصادر من لجنة التنظيم المركزية برئاسة السكرتير العام الدكتور ياسر الهضيبي وعضوية صفوت عبد الحميد وعبد العظيم الباسل وإبراهيم صالح وجمال بلال ومحمد عبد الجواد فايد  بفصل وإسقاط عضوية كل من: سفير السيد محمد  نور، وعبد الوهاب بركات السيد محفوظ من الحزب، وإحالة الواقعة للنيابة لاتخاذ إجراءاتها.

 

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