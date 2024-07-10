ميشيل الأول بالدبلومات الفنية الصناعية بالقاهرة: "رفضت الثانوية العامة وأخطط للالتحاق بكلية الهندسة"

أكد ميشيل جوزيف نبيل سعادته بحصوله على المركز الأول في دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية بتخصص أنظمة الاتصالات، بمجموع 99.07%، بمحافظة القاهرة.

وقال ميشيل أحد أوائل الدبلومات الفنية، إنه لم يصدق عندما تم إبلاغه من مكتب مدير وزير التربية والتعليم، بحصوله على المركز الأول.

وتابع قائلا: "كنت من الأوائل دائما في المراحل التعليمية المختلفة، ورغم حصولي على مجموع الثانوية العامة ورغبة والدي الشديدة التحاقي بها، إلا أنني قررت الالتحاق بالدبلومات الفنية".

وأضاف قائلا: “رفضت أدخل الثانوية بسبب المخاوف اللي بشوفها في الإعلام عن الثانوية العامة، وأنا حلمي أدخل هندسة”.

أما والد ميشيل فقال: “كانت مفاجأة كبيرة ولحد دلوقتي مش مصدق الخبر، كان متفوقا في الدراسة وكان من الأوائل في إعدادي وابتدائي، كان نفسي يدخل الثانوية العامة ولكنه رفض وأصر أن يدخل الدبلومات الفنية”.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس قد تم تفعيله الآن على موقع الوزارة، ويمكن للطلاب الآن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: من هنــا

2. الضغط على أيقونة "نتيجة الدبلومات الفنية 2024".

3. إدخال رقم الجلوس الخاص بك.

4. الضغط على زر "استعلام".

5. ستظهر لك نتيجتك على الفور.

نتيجة الدبلومات الفنية 2024



وشارك حوالي 818 ألف طالب وطالبة في امتحانات الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول، وتم تخصيص 2562 لجنة امتحانية موزعة على مستوى الجمهورية.

وشملت الامتحانات طلاب المدارس الثانوية الصناعية، والزراعية، والتجارية، والسياحة والفنادق، والتكنولوجيا التطبيقية.

وتنوعت أنظمة الدراسة في الدبلومات الفنية لتشمل: نظام الثلاث سنوات، نظام إعداد مهني، نظام الخمس سنوات، تعليم وتدريب مزدوج.



الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024

ووفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة طرق للطلاب وأولياء الأمور للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024، تشمل:



الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية إلكترونيا

يمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية إلكترونيًا من خلال بوابة نتائج التعليم الفني باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى البوابة.

اختيار أيقونة "نتيجة الدبلومات الفنية".

تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي.

اختيار نوع الدبلوم.

إدخال رقم جلوس الطالب.

الضغط على "استعلام" لعرض النتيجة.



طرق أخرى للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

بالإضافة إلى الطريقة الإلكترونية، يمكن أيضًا الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم من خلال التوجه إلى إدارة المدرسة التابع لها الطالب، ومراجعة سجلات النتائج المعلنة في ديوان المعهد أو الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

وبلغت نسبة النجاح الإجمالية في نتيجة دبلومات الفنية 2024 70.9%، وتنوعت نسب النجاح حسب نظام الدراسة والتخصص، وحصلت محافظة القاهرة على العدد الأكبر من الأوائل (7 طلاب).

وتقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 790625 طالبا وطالبة، وحضر الامتحانات 786969 طالبا وطالبة، ونجح 558018 طالبا وطالبة، وسيتقدم 197817 طالبا وطالبة للاختبار في الدور الثاني.

وبلغ أوائل شهادات الدبلومات الفنية ٢٠ طالبة و٦ طلاب، إذ يوجد ٢٤ شهادة للدبلومات الفنية وذلك نتيجة تعدد التخصصات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) ووجود نظامين للدراسة ٣ سنوات، ٥ سنوات، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة (دراسة نظامية ودراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج، ودراسة بنظام الإعداد المهني).